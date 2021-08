MotoGP: V deštěm ovlivněném závěru nakonec výhru vybojoval Binder

Do rakouského závodu královské kubatury se z první řady vydávali Jorge Martin, Fabio Quartararo a Francesco Bagnaia. Pro nováčka Martina to byl jeho celkově třetí start z pole position v MotoGP a zároveň druhý v řadě. Minulý týden totiž Jorge Martin na Red Bull Ringu také startoval z prvního místa a tehdy si dojel pro své první vítězství v MotoGP.

Na startu dnešního závodu chyběli Maverick Viňales, Franco Morbidelli a Lorenzo Savadori. Viňalese do závodu nepustila Yamaha, protože se v závěru minulého závodu dopustil nebezpečného jednání. Morbidelli a Savadori chyběli z důvodu zranění.

Po startu do závodu, který byl vypsán na osmadvacet kol, se vedení ujal Martin. Prakticky hned po startu se ovšem objevily dešťové kapky a jezdci dostali svolení k případné výměně motocyklů.

Šestadvacet kol před koncem vedl Bagnaia, druhý byl Zarco a třetí Marc Márquez. Martin se propadl na čtvrté místo. Dále jeli Miller, Quartararo a Mir. Márquez pak brzy překonal Zarca a dostal se tak na druhou pozici. Quartararo předjel Millera a posunul se do první pětky.

Jezdci i po několika odjetých kolech tvořili dlouhý vláček, v němž docházelo k poměrně častým změnám pořadí.

Nad okruhem byly nadále vidět šedé mraky, ale (zatím) zůstávalo jen u pár kapek. Quartararo, kterému se na mokru nedaří, si jistě přál, aby to tak zůstalo. Francouzovi se dvacet kol před koncem podařilo propracovat se až do vedení, ale následně trochu vyjel mimo dráhu a Bagnaia se vrátil zpět do čela. V dalším kole pak na Quartarara začal útočit také Márquez, který v tuto chvíli jezdil třetí. Za Márquezem byli Martin a Zarco.

Bagnaia pokračoval v čele i v době, kdy do konce zbývalo šestnáct kol. Quartararo zůstával druhý a držel za sebou Márqueze. Rozestupy mezi předními jezdci nebyly nijak velké a počasí stále zůstávalo nejisté.

Na prvních třech místech se nic neměnilo ani třináct kol před koncem. Bagnaia, Quartararo a Márquez ovšem jezdili velmi těsně za sebou. Čtvrtý Jorge Martin už ztrácel zhruba 1,5 sekundy. Vpřed se posouval Mir, který útočil na pátého Zarca.

V závodě už nějakou dobu nepokračoval Bastianini, kterému něco uletělo z motocyklu.

Deset kol před koncem skončil na zemi Johann Zarco. Jezdec sice zůstal v pořádku, ale vzhledem k tomu, že do Rakouska přijel jako druhý jezdec průběžného pořadí, tak z hlediska boje o přední příčky šampionátu, to pro něj bylo hodně nepříjemné.

Márquez dokázal předjet Quartarara a dostal se tak na druhé místo. Bagnaia držel první pozici, ale Márquez už byl těsně za ním. Sedm kol před závěrem se Márquez na chvíli ukázal před Bagnaiou, ale rychle zase klesl za něj.

Šest kol před koncem skončil na zemi Oliveira. Jezdec odešel po svých. Na kameře se objevily další dešťové kapky. Miller a Rins zamířili do boxů vyměnit stroje.

Čtyři kola před závěrem vedl Márquez, ale následně spolu se svými pronásledovateli zamířil na výměnu strojů.

První pozici tři kola před závěrem převzal Binder. Druhý byl Aleix Espargaro a třetí Nakagami. První pětku doplňovali Marini a Rossi.

V předposledním kole bylo pořadí na prvních pěti místech následující: Binder, A. Espargaro, Rossi, Lecuona a Marini. Márquez, který byl v té chvíli desátý, upadl, ale ještě se dokázal rozjet.

První příčku nadále držel Binder, druhý zůstával Aleix Espargaro. Na třetí pozici se posunul Lecuona. A takto jezdci najeli do posledního kola. Lecuonovi ovšem třetí místo evidentně nestačilo a snažil se tedy útočit na Aleixe Espargara, což se mu i povedlo. Aleix se pak následně propadl o několik dalších pozici.

Pro výhru si dojel Binder. Druhý skončil Bagnaia a na podium se nakonec dostal i Martin. Čtvrté místo vybojoval Joan Mir. Pátý dojel Luca Marini. Lecuona, který bojoval o podium, nakonec obsadil šesté místo. Následovali Quartararo, Rossi, Alex Márquez a Aleix Espargaro.

Quartararo navzdory sedmému místu navýšil vedení v šampionátu na 47 bodů. Na druhé místo se posunul Bagnaia, který byl druhý i v dnešním závodě.

Další závod se jede za dva týdny ve Velké Británii.

GP Rakouska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Brad BINDER KTM 178 40'46,928 2 Francesco BAGNAIA Ducati 177,1 9,991 3 Jorge MARTIN Ducati 177 11,57 4 Joan MIR Suzuki 176,9 12,623 5 Luca MARINI Ducati 176,8 14,831 6 Iker LECUONA KTM 176,7 14,952 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 176,6 16,65 8 Valentino ROSSI Yamaha 176,6 17,15 9 Alex MARQUEZ Honda 176,6 17,692 10 Aleix ESPARGARO Aprilia 176,5 18,27 11 Jack MILLER Ducati 176 25,144 12 Danilo PETRUCCI KTM 176 25,193 13 Takaaki NAKAGAMI Honda 176 25,603 14 Alex RINS Suzuki 175,6 30,642 15 Marc MARQUEZ Honda 175,3 35,459 16 Pol ESPARGARO Honda 174,9 40,384 17 Cal CRUTCHLOW Yamaha 174,1 52,95 Neklasifikováni Miguel OLIVEIRA KTM 182,1 6 kol Johann ZARCO Ducati 167 10 kol Enea BASTIANINI Ducati 172,4 22 kol

Foto: Václav Duška Jr.