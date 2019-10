MotoGP: V dešti kraloval Viňales

Oproti předchozím dnům došlo na Phillip Islandu ke změně počasí. Jezdci slabších kubatur dnes absolvovali své první tréninky na mokrém povrchu a stejně tak i jezdci MotoGP dnes dopoledne australského času jeli na mokré dráze. Kromě toho, že je na okruhu na Phillip Islandu mokro, tak tam panuje i silný vítr, takže podmínky rozhodně nejsou dobré.

V Austrálii o tomto víkendu nezávodí Takaaki Nakagami, který se rozhodl podstoupit operaci zraněného ramene ještě před koncem letošní sezóny. Místo Nakagamiho jede Johann Zarco, který se v průběhu roku rozloučil s KTM. Ve svém prvním tréninku s Hondou byl Zarco třináctý.

Za složitých podmínek nakonec nejlepší čas zaznamenal Maverick Viňales. Na druhé místo se zařadil domácí Jack Miller, kterému se na mokré dráze obvykle daří. První trojici zkompletoval Marc Márquez.

Čtvrté místo obsadil Valentino Rossi. Na páté místo se zařadil Danilo Petrucci. Za dvojicí Italů skončil další Ital – Franco Morbidelli.

Fabio Quartararo v závěru tréninku upadl. Mladý Francouz příliš často nepadá. Letos to byl jeho teprve pátý pád a bohužel to evidentně byl dost nepříjemný pád, Jezdec se po nehodě držel za levou nohu a následně byl odnesen na nosítkách. Poté zamířil do zdravotního střediska na prohlídku. V tréninku obsadil sedmé místo.

Do elitní desítky se dále vešli i Pol Espargaro, Miguel Oliveira a Andrea Dovizioso.

Karel Abraham byl na úvod jedenáctý.

Jezdci MotoGP budou dnes ještě mít nejen druhý trénink, ale navíc pak ještě dostanou dvacet minut na test nových pneumatik Michelin.

GP Austrálie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 323,4 1'38,957 2 Jack MILLER Ducati 315 1'39,104 0,147 3 Marc MARQUEZ Honda 316,8 1'39,342 0,385 4 Valentino ROSSI Yamaha 313,1 1'39,885 0,928 5 Danilo PETRUCCI Ducati 325,4 1'39,910 0,953 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 315,9 1'40,320 1,363 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 313,1 1'40,575 1,618 8 Pol ESPARGARO KTM 323,4 1'40,587 1,63 9 Miguel OLIVEIRA KTM 314 1'40,675 1,718 10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 315,9 1'40,690 1,733 11 Karel ABRAHAM Ducati 304,3 1'40,799 1,842 12 Alex RINS Suzuki 319,6 1'40,860 1,903 13 Johann ZARCO Honda 323,4 1'41,052 2,095 14 Cal CRUTCHLOW Honda 315 1'41,073 2,116 15 Joan MIR Suzuki 306,1 1'41,118 2,161 16 Francesco BAGNAIA Ducati 316,8 1'41,180 2,223 17 Hafizh SYAHRIN KTM 309,6 1'41,371 2,414 18 Jorge LORENZO Honda 315,9 1'41,958 3,001 19 Mika KALLIO KTM 302,6 1'42,306 3,349 20 Tito RABAT Ducati 300,1 1'43,547 4,59 21 Andrea IANNONE Aprilia 318,7 1'43,779 4,822 22 Aleix ESPARGARO Aprilia 322,5 1'44,148 5,191

Foto: Yamaha