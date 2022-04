MotoGP: V dramatickém závěru si pro pole position dojel Zarco

Během odpoledne dráha v Portimao osychala po dopoledním dešti. Spolu s tím, jak se zlepšovaly podmínky na dráze, dařilo se jezdcům zajíždět čím dál rychlejší kola. Pořadí na předních místech se tedy měnilo každým okamžikem až do úplného konce kvalifikace. Z pole position se nakonec raduje Johann Zarco.

V Portimao se závod MotoGP jel zatím třikrát a pokaždé zvítězil jiný jezdec, přičemž vždy to byl jezdec, který startoval z pole position. Zda i Johann Zarco bude pokračovat v této tradici, uvidíme zítra odpoledne. Soupeři mu v tom jistě budou chtít zabránit. Na druhé místo se dnes kvalifikoval Joan Mir. Přestože už je Mir šampionem v MotoGP, z pole position v této kategorii zatím nestartoval. Druhé místo je tedy jeho dosud nejlepším kvalifikačním počinem a navíc to bude teprve podruhé, kdy bude Mir startovat z první řady – poprvé to bylo loni při GP Algarve, kde startoval třetí. Spolu se Zarcem a Mirem se do zítřejšího závodu vydá z první řady také Aleix Espargaro.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Jack Miller. Úřadující šampion Fabio Quartararo, který se řadí mezi jezdce, co už mají na svém kontě výhru z Portugalska, zítra odstartuje jako pátý. Nováček Marco Bezzecchi se raduje ze šesté startovní pozice.

Alex Márquez, který dnes slaví šestadvacáté narozeniny, si vyjel sedmé startovní místo, což je jeho zatím nejlepší startovní pozice v kategorii MotoGP – zatím byl nejlépe osmý (loni v Algarve). V úplném závěru kvalifikace Alex upadl, ale nic se mu nestalo. Alexův starší bratr Marc dnes přišel o své nejrychlejší kolo, protože jej zajel v době vyvěšení žlutých vlajek, takže se nakonec musel smířit s devátou pozicí. Bude tedy stát ve stejné řadě jako jeho mladší bratr, přičemž mezi sebou budou zítra mít Lucu Mariniho.

Pol Espargaro v závěru upadl a skončil na desátém místě. Do čtvrté řady jej doprovodí Miguel Oliveira a Brad Binder.

V první kvalifikaci měl nepříjemný pád Francesco Bagnaia. Ital musel na prohlídku do zdravotního střediska a poté na další vyšetření do nemocnice.

Na zemi dnes skončil i vedoucí muž šampionátu Enea Bastianini, který se do závodu v Portugalsku vydá až z osmnácté pozice.

Na divokou kartu startuje Lorenzo Savadori.

Portugalský závod královské kubatury se jede v neděli ve 14:00 našeho času.

GP Portugalska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 5JohannZarco Ducati 340,6 01'42,0030 0 2 36JoanMir Suzuki 331,2 01'42,1980 0,195 3 41AleixEspargaro Aprilia 334,3 01'42,2350 0,232 4 43JackMiller Ducati 338,5 01'42,5030 0,5 5 20FabioQuartararo Yamaha 333,3 01'42,7160 0,713 6 72MarcoBezzecchi Ducati 335,4 01'42,7160 0,713 7 73AlexMarquez Honda 336,4 01'42,9030 0,9 8 10LucaMarini Ducati 331,2 01'43,1790 1,176 9 93MarcMarquez Honda 331,2 01'43,5750 1,572 10 44PolEspargaro Honda 333,3 01'43,8320 1,829 11 88MiguelOliveira KTM 333,3 01'44,0660 2,063 12 33BradBinder KTM 335,4 01'44,7100 2,707

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 5JohannZarco Ducati 2 36JoanMir Suzuki 3 41AleixEspargaro Aprilia 4 43JackMiller Ducati 5 20FabioQuartararo Yamaha 6 72MarcoBezzecchi Ducati 7 73AlexMarquez Honda 8 10LucaMarini Ducati 9 93MarcMarquez Honda 10 44PolEspargaro Honda 11 88MiguelOliveira KTM 12 33BradBinder KTM 13 89JorgeMartin Ducati 14 12MaverickViñales Aprilia 15 49FabioDi Giannantonio Ducati 16 4AndreaDovizioso Yamaha 17 30TakaakiNakagami Honda 18 23EneaBastianini Ducati 19 21FrancoMorbidelli Yamaha 20 87RemyGardner KTM 21 LorenzoSavadori 22 40DarrynBinder Yamaha 23 42AlexRins Suzuki 24 25RaulFernandez KTM 25 63FrancescoBagnaia Ducati

Foto: Václav Duška Jr.