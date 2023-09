MotoGP v Indii 2023: Ohlasy z podia

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 1. místo

Bezzecchi si v Indii vyjel pole position. Ve sprintu skončil po kolizi s Marinim pátý, ale v hlavním závodě už si dojel pro výhru. „Jsem opravdu šťastný,“ radoval se vítěz. „To byl ale adrenalin! Fanoušci mě opravdu nabudili, nejraději bych za všemi zaběhl na tribuny, mám velkou radost. Po včerejšku to nemohlo dopadnout lépe. Teď si chci užít ten okamžik s celým týmem, jsou fantastičtí,“ pokračoval spokojený Ital.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 2. místo

Jorge Martin vyhrál indický sprint a v hlavním závodě obsadil druhé místo. V cíli hlavního závodu byl tak vyčerpán, že potřeboval lékařskou pomoc. Vzhledem k tomu, že Bagnaia hlavní závod nedokončil, boj o titul se zdramatizoval, Martin na něj nyní ztrácí jen 13 bodů. „Se závodem jsem opravdu spokojený,“ sdělil Španěl. „Podařilo se mi udržet velmi dobré tempo a dosáhnout na pódium, což je velmi důležité pro šampionát. Nyní musíme pokračovat tímto směrem a budeme se snažit být konkurenceschopní ve všech závodech,“ řekl dále Martin.

Fabio Quartararo (Monester Energy Yamaha MotoGP) – 3. místo

Quartararo letos neprožívá sezónu dle svých představ. Šampion z roku 2021 je nyní v průběžném pořadí šampionátu na jedenáctém místě. V Indii si ovšem vylepšil náladu třetím místem v hlavním závodě. „Byl to těžký závod,“ zhodnotil Francouz. „Dal jsem do toho všechno. Při zrychlení na rovince hodně ztrácíme, ale můj hlavní mechanik mi řekl, že jsem odjel jeden ze svých nejlepších závodů, takže dnes v noci můžu klidně spát. Neudělali jsme žádnou chybu. Celkově to byl skvělý víkend. Jsem tedy docela šťastný a doufám, že si letos ještě dojedeme pro podobný výsledek. Musíme na to jít chytře a musíme se chytit každé příležitosti k získání takového výsledku. S tímto podiem můžeme být spokojeni. Jel jsem naplno až do konce, ale cítil jsem, že s pneumatikou už jsem úplně na limitu, takže třetí je to nejlepší, co jsme tento týden mohli vybojovat,“ dodal francouzský jezdec.

Foto: Mooney VR46 Racing Team