MotoGP v Indonésii 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 1. místo

Portugalský jezdec Miguel Oliveira se stal vítězem závodu na okruhu Mandalika. Vedl většinu závodu. V závěru se mu sice přiblížil Quartararo, ale ne natolik, aby mohl Oliveirovo vedení ohrozit. „Po emoční stránce to byla horská dráha,“ prozradil Oliveira. „Start byl perfektní, ale pak už bylo těžké posoudit limit. Sledoval jsem Jacka několik kol a pochopil jsem, že můžu jet rychleji, pak jsem se soustředil na maximum, předjel jsem ho a vytvořil jsem si náskok, ale nebylo to snadné. Neměl jsem teď nejjednodušší období, takže je to pro mě dost emotivní. Slíbil jsem své dceři trofej z Indonésie, takže tohle je pro ni. Teď jedeme do Argentiny a uvidíme, co tam dokážeme. Právě teď si ale užívám, že jsem dojel na stupních vítězů,“ dodal Portugalec.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 2. místo

Úřadující šampion Quartararo neměl příliš povedený závod v Kataru, ale v Indonésii se mu naopak dařilo velmi dobře, přestože se jelo na mokrém povrchu, na němž obvykle moc dobré výsledky nemívá. Sám byl tedy nakonec druhým místem překvapen. „Tohle jsem nečekal!“ přiznal Quartararo. „Už od zahřívacího kola jsme měli pocit, že máme něco navíc oproti normálu, protože víme, že na mokru vždycky míváme problémy. Ale dnes jsem dopadl lépe, než jsem čekal! Viděl jsem příležitost a šel za ní. To jsou super důležité body. Myslím, že je to moje první pódium na úplném mokru, takže jsem velmi šťastný. Děkuji fanouškům, kteří zde kvůli zpoždění GP tak dlouho čekali. Jsem strašně rád, že jsme našli něco, co na mokru funguje. Moc se mi to líbilo, takže všem děkuji,“ sdělil dále úřadující šampion.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 3. místo

Na podium se v Indonésii dostal také Quartararův krajan Johann Zarco na Ducati. Na podiu se tedy opět sešli jezdci tří různých značek (tentokrát se jednalo o KTM, Yamahu a Ducati). „Jsem spokojený a šťastný, první pódium roku je vždy speciální,“ řekl Zarco po závodě. „Kdybych si od začátku víc věřil, mohl jsem dojet ještě výš, ale nejdřív jsem musel zjistit, jak daleko můžu zajít. Domů se však vracím sebevědomější s a mnohem větší jistotou,“ pravil dále Francouz.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 4. místo

Těsně mimo podium skončil v Indonésii Jack Miller, kterému se na mokré dráze obvykle daří, takže čtvrté místo pro něj není úplně to, v co za daných podmínek doufal. „Dnes jsme bohužel neměli tempo, abychom se udrželi vepředu až do konce,“ přiznal Miller. „Měl jsem sice dobrý start, ale neměl jsem moc přilnavosti vzadu. Protože jsme nejezdili na mokru úplně celý víkend, museli jsme správné nastavení pro tyto podmínky nějak odhadnout a pravděpodobně nám něco uniklo. Po celý závod jsem měl konzistentní tempo a ke konci se mi podařilo jet trochu rychleji, ale když jsem dosáhl svého limitu a uvědomil jsem si, že víc nezvládnu, raději jsem závod jel na jistotu, abych přivezl domů dobrý výsledek. Celkově vzato to byl pozitivní závod a zkusíme zabojovat znovu při příští Grand Prix,“ uzavřel Australan.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

První pětku zkompletoval Alex Rins na Suzuki. „Naštěstí bylo možné závod odstartovat, ale velmi jsem se obával podmínek,“ prozradil Rins. „Byl to těžký závod, dobře jsem odstartoval a zkusil jsem všechno, abych se dostal na pódium, ale po několika dramatických chvílích, co jsem měl během závodu, jsem se nakonec snažil se uklidnit a jet plynuleji. Když mě předjeli Zarco a Quartararo, viděl jsem, že mají lepší tempo než já. V té chvíli jsem si uvědomil, že nemůžu udělat víc, aniž bych přespříliš riskoval. Takže jsem obsadil páté místo, což není špatné na tak těžký závod a těžký víkend, kdy jsem bojoval se svou fyzickou kondicí. Jsem rád, že získávám body a chci pokračovat v konzistentnosti,“ dodal Španěl.

Foto: Václav Duška Jr.