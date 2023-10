MotoGP v Indonésii 2023: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia přijel do Indonésie jako vedoucí muž šampionátu s náskokem pouhých tří bodů před Martinem. Bagnaiovi ovšem v Indonésii nevyšla kvalifikace, skončil třináctý. Martin vyhrál sprint a posunul se do čela šampionátu, nicméně v neděli už bylo vše zase jinak. Bagnaia po startu ze třinácté pozice zvítězil a Martin kvůli pádu nedojel, takže Bagnaia se opět vrátil do čela šampionátu. „Neuvěřitelné!“ zhodnotil Bagnaia. „Jsem velmi šťastný, toto vítězství je velmi důležité. O víkendu jsem se trápil, ale můj tým opět odvedl neuvěřitelnou práci, snažil jsem se adaptovat a oni pro mě opravdu dělali maximum. Při ranním warm upu jsem byl velmi spokojený s tím, co předvedli. V závodě se nám podařilo vyhrát… Konečně! Po havárii v Barceloně jsme byli dlouho bez vítězství. Jsem velmi hrdý na svůj tým. Kontroloval jsem situaci, protože jsem viděl, že Martin na to hodně tlačí. Řekl jsem si, že počkám a uvidím, protože to byl velmi dlouhý závod. Hlídal jsem si pneumatiky. S blížícím se koncem závodu jsem se ale do toho znovu opřel, abych se dostal dopředu. Vyhrát tady a dnes po startu ze třinácté pozice je velmi dobré. Nyní jsem připraven bojovat až do konce jako vždy,“ dodal po nedělním závodě Bagnaia.

Maverick Viňales (Aprilia Racing) – 2. místo

Viňales byl v Indonésii velmi blízko své první výhry na Aprilii. Ve sprintu delší dobu vedl, ale nakonec skončil mimo podium. V hlavním závodě pak dojel těsně druhý, přičemž na vítězného Bagnaiau ztratil 0,306 s. „Dnes jsem zužitkoval své zkušenosti ze včerejška,“ prozradil Viňales. „Když Martin začal zajíždět rychlé časy, byl jsem trpělivý, hlídal jsem si pneumatiky. Věděl jsem, že když na to ze začátku půjdu moc zostra, budu mít v závěru potíže. Když zbývalo jen pár kol, rozhodl jsem se, že do toho půjdu naplno. Chtěl jsem vyvinout tlak na Pecca (Bagnaiu) a zabojovat o vítězství. V každém případě je to pořád dobrý výsledek a potvrzuje, že můžeme bojovat s těmi nejlepšími,“ řekl dále Španěl.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha Team) – 3. místo

Quartararo si z Indonésie veze své třetí letošní umístění na podiu v hlavním závodě. Ačkoliv Francouz dlouho bojoval o pozici s Viňalesem, nebyl schopen se dostat před něj, takže po závodě měl sice radost z pódia, ale zároveň byl i trochu zklamaný, že se neumístil ještě lépe. „Jsem velmi šťastný!“ řekl po závodě Quartararo. „Byl to pozitivní závod. Ukázal jsem svou rychlost. Když ale člověk bojuje o umístění na stupních vítězů, vždy chce vybojovat co nejvíc. Každopádně pódium je vždycky skvělé. Musíme takto pokračovat i v dalších závodech. Jeli jsme na limitu a bylo opravdu hezké skončit do půl sekundy ztráty na prvního,“ uzavřel Francouz.

Foto: Yamaha