MotoGP v Indonésii 2024: Ohlasy z podia

Jorge Martin (Pramac Racing) – 1. místo

Sprint v Indonésii Martinovi nevyšel tak, jak si přál. Nedlouho po startu upadl, rozjel se, ale na body nakonec nestačil. V hlavním závodě už si ale Martin dojel pro výhru. Před tím se Martinovi naposledy podařilo vyhrát nedělní závod při letošní GP Francie. Čekal tedy zhruba čtyři měsíce. „Vydal jsem ze sebe sto procent,“ sdělil Martin po nedělním závodě v Indonésii. „Byl jsem velmi opatrný především v jedenácté zatáčce, kde jsem loni havaroval, a pak také v šestnácté zatáčce, kde jsem přišel o body při sobotním sprintu. Dokázal jsem si zachovat klid, udržet koncentraci a hlídal jsem si odstup od soupeřů. Vítězství je fantastické! Děkuji všem lidem v Evropě, kteří si brzy ráno přivstali, aby se mohli dívat na závod. Doufám, že se vám líbil,“ řekl dále Martin.

Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech 3) – 2. místo

Nováček Acosta v Indonésii dorazil do cíle jako druhý. Nějakou dobu ale nebylo jisté, zda mu druhé místo zůstane, protože byl vyšetřován kvůli nesprávnému tlaku v pneumatikách. Nakonec ale penalizaci nedostal, takže se může radovat ze svého čtvrtého podia v hlavním závodě MotoGP. „Od prvního dne jsme věděli, že Mandalika by pro nás mohla být dobrou tratí,“ prozradil Acosta po závodě. „Celkově to byl dobrý víkend. V úvodu závodu jsem se potýkal se změnou směru v druhém sektoru, ale celkově jsme byli docela rychlí. Se závodním tempem jsem také docela spokojený. Krok za krokem nacházíme dobrou konzistenci, díky níž můžeme bojovat s nejlepšími. Ke konci závodu jel Jorge Martin neuvěřitelným tempem. Druhé místo je tedy to nejlepší, co jsme mohli vybojovat,“ dodal mladý Španěl.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) – 3. místo

Bagnaia vyhrál sobotní sprint. V neděli nakonec obsadil třetí místo. V šampionátu zůstává na druhém místě a na Martina ztrácí 21 bodů, přičemž před Indonésií to bylo 24 bodů. „Celkově to byl pozitivní víkend, protože jsme získali zpět nějaké body do tabulky,“ zhodnotil Ital. „Neměl jsem nejlepší start, protože se mi protočilo zadní kolo a přední část se zvedla. V prvním kole jsem nebyl příliš rychlý a stálo mě to několik pozic. Za Bezzecchim jsem se trochu trápil. Trvalo mi několik kol, než jsem ho předjel, zatímco s Francem (Morbidellim) to bylo snazší, protože máme stejný technický balíček, takže jsem mohl jeho pohyby předvídat o něco lépe. Byl to těžký víkend, ale i tak jsem šťastný, protože se nám podařilo skončit na stupních vítězů,“ uzavřel Bagnaia.

Foto: Pramac Racing