MotoGP v Japonsku 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Australan Miller si v japonském závodě dojel pro vítězství. Bylo to jeho první vítězství v letošním roce. Celkově se jedná o jeho čtvrtou výhru v královské kubatuře – poprvé zvítězil na Hondě a pak třikrát s Ducati. „Již od prvního pátečního tréninku jsem se s Desmosedici GP na této trati cítil opravdu dobře,“ prozradil Miller. „Včera jsem byl docela zklamaný, že se mi na mokru, tedy v podmínkách, ve kterých jsem obvykle konkurenceschopný, nepodařilo v kvalifikaci dostat výše než na sedmé místo, ale dnes v závodě to bylo jiné. Podařilo se mi dobře odstartovat. A jakmile jsem se dostal na první pozici, držel jsem si své tempo. Myslím, že jsem nikdy v životě nejel tak dobře a že tohle je rozhodně můj nejlepší závod vůbec. Jsem také velmi rád, že jsem mohl získat další vítězství s týmem Ducati Lenovo, protože kluci z mého týmu pro mě vždy dělají všechno a je tedy hezké, že můžeme společně oslavit třetí vítězství,“ sdělil dále Miller.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 2. místo

O týden dříve v Aragonii Binderovi jen těsně uniklo umístění na podiu. V Japonsku už se ovšem na podium dostal. Dorazil do cíle jako druhý. „Jsem opravdu šťastný, že jsem dnes zpět na pódiu,“ radoval se Binder po japonském závodě. „Hned od začátku jsem na to tlačil, jak jsem mohl. Zažil jsem pár horkých chvil kvůli tvrdé zadní pneumatice. Chvíli mi trvalo, než jsem získal sebedůvěru, ale nakonec byla tvrdá pneumatika dobrou volbu, protože jsem se pak cítil komfortněji a mohl jsem díky ní lépe dosahovat brzdných bodů. Bylo těžké předjet Jorgeho, ale v první zatáčce posledního kola se mi to povedlo. Moc děkuji svému týmu. Všichni si zasloužíme toto pódium. Všichni jsme na tom tvrdě pracovali,“ dodal Binder

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 3. místo

Jorge Martin sice dlouho držel druhé místo, ale nakonec nestačil na Bindera a musel se tedy smířit se třetí pozicí. „Jsem spokojený, měl jsem skvělý závod a dal jsem do toho všechno,“ zhodnotil Martin.“ „Jsem si jistý, že kdybych zvolil tvrdou zadní pneumatiku, mohl bych bojovat o vítězství. Ale to nevadí, udělali jsme krok vpřed a myslím, že bychom se mohli dobře prosadit i v Thajsku. Gratuluji Jackovi,“ řekl dále Martin.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 4. místo

Poprvé od roku 2019 se Marc Márquez vydával do závodu z pole position. Nakonec se ale nedostal na podium. Do cíle dojel jako čtvrtý. „Jsem velmi spokojený s tím, jak celá Grand Prix probíhala,“ pravil Márquez po závodě v Japonsku. „Nakonec jsme dokázali zajet skvělý závod. Nejdůležitější je, že to byl velmi produktivní víkend a především byl lepší, než jsme čekali. Byl to velmi důležitý závod, protože je to první závod od operace, který jsem dokázal dokončit, takže to byl dobrý způsob, jak si otestovat ruku. Samozřejmě bych rád skončil výše, ale realisticky je to skvělý výsledek. V posledních kolech jsem byl schopen udržet tempo a zaútočit. Chci poděkovat HRC a týmu Repsol Honda, že jsem díky nim měl tak pozitivní víkend,“ dodal Španěl.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 5. místo

Jako pátý dorazil v Japonsku do cíle Portugalec Miguel Oliveira. „Byl to dobrý závod a jsem hrdý na dnešní výkon,“ zhodnotil Oliveira. „Tempo v závěru závodu bylo až příliš rychlé, takže jsem nemohl udržet 4. místo, ale měli jsme dobrý víkend, byli jsme rychlí za všech podmínek a dobře jsme odstartovali. Po dvou náročných závodech je to pro mě krok správným směrem. Je to slušný výsledek a doufejme, že to v Thajsku vylepšíme,“ uzavřel Portugalec.

