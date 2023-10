MotoGP v Japonsku 2023: Ohlasy z podia

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1. místo

Jorge Martin byl v Japonsku velmi rychlý na suchém i mokrém povrchu. Vybojoval pole position, výhru ve sprintu a nakonec i výhru v hlavním závodě. „Poprvé jsem vyhrál na mokru, mám velkou radost,“ sdělil spokojený Španěl. „Cítím se ve skvělé formě. Získali jsme důležité body. Jsem šťastný, protože všichni pracujeme jako šílení a výsledky se dostavují,“ dodal Martin.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Bagnaia se v Japonsku dostal na podium ve sprintu i v hlavním závodě, nicméně na Martina ztratil další cenné body. Nyní už Bagnaia vede šampionát jen o tři body. „Byl to dobrý závod, ale velmi riskantní,“ zhodnotil Bagnaia. „V posledních dvou nebo třech kolech nás hodně trápil aquaplaning; bylo to hodně na limitu. Před přerušením jsem dotahoval ztrátu na Jorgeho, ale pak jsem udělal pár chyb, málem jsem ztratil předek, takže jsem rázem měl zase stejnou ztrátu jako předtím. S tímto výsledkem ale každopádně musíme být spokojeni. Dobře víme, jak riskantní je závodit na mokru, takže druhé místo je dobrý výsledek. Nyní, když jsou mezi mnou a Jorgem jen tři body, to začíná být zajímavé, ale líbí se mi to. Myslím, že nás čekají skvělé souboje,“ řekl dále Bagnaia.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 3. místo

Marquez si v neděli v Japonsku vyjel své první letošní umístění na podiu v hlavním závodě, takže s japonským závodem byl spokojený. „Je fantastické vrátit se po tak dlouhé době na pódium a je také skvělé, že se to stalo zrovna tady, v Motegi, tedy v domácím prostředí Hondy, je to vlastně takové romantické,“ radoval se po závodě Márquez. „V závodě to bylo hodně o tom, jak komu fungují mokré pneumatiky. Když jsme provedli výměnu strojů, ještě nebylo moc mokro, takže bylo důležité dávat pozor, abychom nezničili pneumatiky. Zůstával jsem v klidu. A když jsem pak viděl, že je na trati více vody, začal jsem útočit. Co se týče mého tempa, cítil jsem se velmi dobře a myslím si, že jsme mohli mít zajímavý konec závodu, ale Ředitelství závodu odvedlo opravdu dobrou práci a ve správný čas se rozhodlo správně. Chci jim poděkovat a samozřejmě také celému týmu Repsol Honda. Ve dnech, jako byl ten dnešní, hraje roli mnoho faktorů a můj tým pracoval velmi dobře, aby vše zvládl. Toto pódium je to, na co jsme celý rok čekali. Je to dobrou vzpruhou pro závěrečné závody roku 2023,“ uzavřel bývalý šampion.

Foto: Pramac Racing Team