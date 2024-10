MotoGP v Japonsku 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) – 1. místo

Bagnaia v Japonsku vyhrál sprint a poté se radoval i v hlavním závodě. Díky tomuto výsledku se Bagnaiovi podařilo snížit Martinův náskok v čele šampionátu na deset bodů. „Opouštíme Motegi s maximálním počtem bodů, které lze získat, takže jsem opravdu šťastný,“ radoval se po závodě Bagnaia. „O víkendu jsme odvedli perfektní práci. Nebylo to jednoduché, protože v počátečních fázích závodu byl Pedro (Acosta) velmi blízko a na konci se mi zase přibližoval Jorge (Martín); když náskok klesl na méně než sekundu, snažil jsem se víc zabrat a to se podařilo. Poslední kolo bylo těžké, protože už jsme neměli dobrou přilnavost. Teď už nás ale čeká Phillip Island,“ dodal Bagnaia.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Martinovi v Japonsku nevyšla kvalifikace, kvůli pádu startoval až z jedenáctého místa. Ve sprintu se ani nedostal na podium, skončil čtvrtý. V neděli pak dorazil do cíle jako druhý. „Kvůli startu ze čtvrté řady to dnes bylo náročné,“ řekl Martin. „Udělal jsem maximum pro to, abych si dojel pro stupně vítězů. Teď je před námi týdenní přestávka. Poté zamíříme do Austrálie, kde to mám opravdu rád,“ dodal vedoucí muž šampionátu.

Marc Márquez (Gresini Racing) – 3. místo

Márquezovi byl kvůli překročení traťových limitů smazán jeho nejlepší čas v kvalifikaci, takže nakonec do závodu startoval z deváté pozice. Navzdory tomu ale dokázal dojet třetí ve sprintu i v hlavním závodě. „Měl jsem dobrý start, ale Martin a Miller byli ještě lepší než já,“ přiznal Márquez. „Obecně to ale bylo dobré první kolo a pak možná nudný závod. Když se nepředjíždělo, musel jsem se hodně snažit zůstat soustředěný a navíc jsem udělal chybu, která mě mohla stát pódium. Teď už je ale čas na odpočinek a dobití baterek před další sérií závodů,“ uzavřel Márquez.

