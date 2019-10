MotoGP v Japonsku: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 1. místo

Do Japonska už Márquez přijel jako jistý šampion pro letošní rok a oslavil to vítězstvím. Tentokrát jej nikdo ze soupeřů ani nijak výrazněji neohrožoval. Márquez si udržoval mírný náskok až do cíle. „Nebyl to snadný závod,“ přiznal Márquez v cíli. „Od začátku jsem na to hodně tlačil, strategie byla jasná: Musel jsem se pokusit vybudovat si náskok. Cítil jsem se silný a s týmem jsme si spočítali, že budeme udržovat rytmus na úrovni nízkých 1,46, ale nakonec jsem byl schopen zajíždět na úrovni vysokých 1,45 - což je pro mě dobrá zpráva, přestože jsem pak musel trochu zpomalit. Soustředil jsem se na co nejhladší jízdu a podařilo se mi vytvořit mezeru dvě sekundy, i když v posledních dvou kolech jsme měli už docela málo benzínu, Motegi je totiž v tomto ohledu velmi náročná trať. Byl jsem také trochu pod tlakem, aby Honda mohla získat Pohár konstruktérů už v Japonsku, ale miluji tlak a pro Hondu je skvělé, že titul mohla získat právě zde, protože všichni se opravdu velmi snaží. Celý tým Repsol Honda odvedl skvělou práci, aby našel nejlepší nastavení a strategii pro tento závod,“ dodal Márquez.



Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 2. místo

Francouz Quartararo si v Japonsku dojel pro další druhé místo. Prvního vítězství se tedy opět nedočkal a tentokrát mu ani nebyl tak blízko jako před dvěma týdny v Thajsku, zajistil si však titul Nováčka roku. „Jsem z tohoto víkendu nadšený, protože cílem, který jsme si stanovili na začátku sezóny, bylo být nejlepším nováčkem a my jsme ho již zvládli,“ radoval se Quartararo. „Máme 163 bodů, což je úžasný úspěch vzhledem k tomu, že jsme si jako cíl kladli něco mezi 50 a 90 body. Všichni jsme byli velmi překvapeni a je příjemné oficiálně říci, že jsem Nováčkem roku. Když se ohlédnu za minulým rokem, když jsem bojoval o umístění mezi nejlepšími patnácti v Moto2, přemýšlím jen o tom, kolik dlužím všem v PETRONAS Yamaha SRT a Yamaze za to, že mi věřili. Udělal jsem maximum, abych jim tu důvěru oplatil, a společně jsme odvedli úžasnou práci. Stále bojujeme o dobré pozice v šampionátu, ale snažíme se o tom moc nepřemýšlet, takže zbývající závody vezmeme tak, jak přijdou, a uvidíme, co se stane, “ sdělil dále mladý Francouz.



Andrea Dovizioso (Ducati Team) - 3. místo

V závěru japonského závodu se sice Dovi výrazně přibližoval Quartararovi, stahoval jej opravdu rychle, ale nakonec se musel smířit se třetí pozicí. „Na konci závodu jsem se na motorce cítil opravdu velmi dobře, dokonce tolik, že jsme v předposledním kole zajeli nejrychlejší kolo závodu,“ řekl po závodě Dovi. „Bohužel jsem už však nebyl schopen předjet Quartarara, který, jak jsem si všiml, měl v závěrečné fázi nějaké potíže. Myslím, že bych ho mohl předjet, kdyby se jelo ještě jedno kolo. Jsem však docela zklamaný z první části závodu, protože i přes dobrou přilnavost jsme nebyli schopni jet dostatečně rychle. Nyní musíme podrobně zanalyzovat situaci, abychom pochopili, kde byl problém, a abychom byli připraveni na závod na Phillip Islandu,“ dodal Dovi.

Těsně pod podiem v Japonsku skončil Maverick Viňales. „Vlastně to pro mě byl velmi pozitivní závod,“ zhodnotil Viňales. „Na začátku jsem hodně bojoval s Calem a Dovim. Snažil jsem se rychle předjíždět, ale bylo to velmi náročné. Nakonec jsem v posledních kolech chytil velmi dobrý rytmus a snažil jsem se s Dovim bojovat o pódium, ale nějak jsem ho nedokázal předjet. V tomto závodě jsme využili maximum našeho motocyklu a v Austrálii se pokusíme udělat ještě více. Na Phillip Islandu udělám, co bude v mých silách, pokusím se na to hodně zatlačit a startovat z první řady, myslím, že je to velmi důležité. Kdybychom dnes startovali z první řady, mohli bychom být schopni bojovat o výhru. Musíme pokračovat v tvrdé práci, jsme velmi blízko, ale prostě potřebujeme trochu víc, což ale určitě najdeme. Phillip Island je trať, která se mi opravdu líbí. Pojedu tam se stejnými očekáváními, jaké jsem měl tady, budu se snažit velmi tvrdě pracovat a být zpátky na stupních vítězů,“ dodal Španěl.

Cal Crutchlow (LCR Honda) – 5. místo

V samotném závěru se do první pětky probojoval Cal Crutchlow, který těsně před cílem předjel Morbidelliho. „Dnešní výsledek je pro mě i pro tým dobrý,“ zhodnotil Brit. „Tento víkend jsme šťastní, kvalifikovali jsme se na pátém místě a skončili jsme pátí i v závodě. Přál bych si, aby moje tempo bývalo bylo o něco rychlejší na začátku závodu, ale musel jsem nějak zvládnout situaci v úvodu, abych se ujistil, že mohu závod dokončit. Nakonec jsem byl potěšen, že jsem v závěru dokázal dohnat některé jezdce, dobře zabojovat a skončit pátý. Pro Hondu to byla dobrá Grand Prix, když Marc (Marquez) zvítězil a já jsem dojel v první pětce. Chtěl bych tímto poblahopřát HRC k zisku Poháru konstruktérů. Po náročném víkendu v Thajsku jsme se odrazili, abychom zde dnes mohli dosáhnout dobrého výsledku. Chci poděkovat svému týmu za jejich tvrdou práci. Nyní už se těšíme na Phillip Island, který mám spojený s několika skvělými vzpomínkami z minulosti, ale i některými ne až tak dobrými vzpomínkami. Chci také popřát Takaakimu před jeho operací, ať se dobře zotaví a ať je příští sezónu silnější než kdykoli předtím, “ uzavřel Crutchlow.

Foto: Box Repsol