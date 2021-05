MotoGP v Jerezu 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Poté, co Quartararo začal klesat pořadím kvůli problému s rukou, ujal se vedení Jack Miller. Australan už pak první místo udržel až do konce a připsal si tak svou druhou výhru v královské kubatuře. Poprvé zvítězil v Assenu roku 2016, takže na druhou výhru čekal téměř pět let. „Poslední dva týdny byly pro mě těžké, nevěřil jsem si a nevěřil jsem ani tomu, co můžu dokázat na motorce,“ přiznal Miller po závodě. „Když jsem viděl, jak má Quartararo potíže, říkal jsem si, že bych se mohl pokusit převzít vedení, i když jsem si nebyl tak jistý, že bych mohl zůstat v čele tolik kol. Ale nakonec jsem to dokázal a vyjel jsem si první vítězství na Ducati. Nemohu dostatečně poděkovat Ducati za to, že mi dali tuto příležitost. Nosit tyto barvy je pro mě splněným snem a znamená to hodně. Děkuji Vám, Gigi, Paolo, Davide, Claudio a celému týmu za to, že jste mi vždy věřili,“ uzavřel vítěz.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Bagnaia dorazil jako druhý do cíle i před dvěma týdny v Portugalsku a další druhé místo vybojoval i tentokrát v Jerezu. Ital sice ještě nezvítězil, přesto aktuálně vede šampionát. „V závodě jsem se díky skvělé práci, kterou jsme s týmem o víkendu odvedli, cítil na své Desmosedici GP opravdu dobře,“ sdělil Bagnaia. „Až po prvních čtyřech kolech jsem na to začal tlačit, abych příliš nezatěžoval zadní pneumatiku: mé tempo bylo dobré a umožnilo mi dohnat soupeře a předjet je. Nakonec jsem dokonce skoro dojel i Jacka, ale to už zbývala jen dvě kola, tak jsem se raději rozhodl hájit druhé místo. Dnešní výsledek je opravdu neuvěřitelný a doufám, že můžeme takto pokračovat v dalších závodech, které se budou konat na tratích příznivých pro náš motocykl,“ dodal Ital.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 3. místo

Loňský vicemistr světa skončil v minulém závodě těsně pod podiem. Tentokrát už se mu ovšem podařilo stupně vítězů vybojovat. „Byl to neuvěřitelný závod a já jsem na to dokázal tvrdě tlačit po celý závod,“ řekl po Jerezu Morbidelli. „Ráno Ramon [Forcada] dokázal trochu kouzlit, aby zvýšil naši přilnavost a zlepšil můj pocit na motorce. Celý tým odvedl tento víkend skvělou práci a znamenalo to, že jsem byl schopen jezdit opravdu silně a agresivně. Jsem opravdu potěšen tímto výsledkem a tím, že mohu tým odměnit tímto pódiem. Šampionát je letos opravdu hodně těsný. Dost si to teď užívám a doufám, že to tak bude pokračovat i v dalších závodech,“ prozradil Ital dále.

Takaaki Nakagami (LCR Honda) – 4. místo

Japonec Nakagami čtvrtým místem v Jerezu vyrovnal svůj dosavadní nejlepší výsledek v královské kubatuře. Na podium tedy zatím stále čeká. „Jak frustrující! Opět velmi blízko pódia… Ale jinak to bylo dobré!“ napsal si Nakagami na sociální sítě po nedělním závodě v Jerezu.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

Úřadující šampion dorazil v Jerezu do cíle jako pátý a v průběžném pořadí šampionátu je nyní na čtvrté pozici. „Určitě jsem od tohoto závodu očekával více, ale dal jsem do toho 100 %,“ pravil Mir po závodě v Jerezu. „Nyní je snadné říci, že jsme možná měli změnit to či ono, ale ve skutečnosti člověk nikdy neví, jestli by tyto věci pomohly. Nakonec jsem byl konkurenceschopný a bojoval jsem o pódium a nebyl jsem daleko od toho, takže jsem spokojen s prací odvedenou zde v Jerezu. Není to zrovna nejlepší trať pro nás a horké podmínky to také ztěžovaly, ale jsem rád, že jsem získal body za 5. místo. V Le Mans se budeme snažit znovu se zlepšit a doufáme, že v dalších závodech vybojujeme lepší výsledky,“ uzavřel úřadující šampion.

Foto: Václav Duška Jr.