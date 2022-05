MotoGP v Jerezu 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia si v neděli v Jerezu zajistil své první vítězství v letošním roce a stal se tak pátým vítězem letošního roku. „Jsem dojatý,“ přiznal Ital po závodě v Jerezu. „Moje první vítězství loni v Aragonu bylo určitě velmi důležité, ale to dnešní bylo ještě krásnější. Teď jsme měli těžké období, ve kterém jsme z různých důvodů nebyli schopni ukázat náš skutečný potenciál, ale tady jsem věděl, že zde jsou ty správné podmínky k tomu, abychom si vedli dobře. Tvrdě jsme pracovali od Kataru a nakonec jsme dnes dorazili stoprocentně připraveni na závod. Během pětadvaceti kol jsem na to opravdu dost tlačil, ale zároveň jsem se snažil jet konstantně. Jsem hrdý na práci, kterou jsme s týmem odvedli. Děkuji tedy týmu, ale také mé rodině!“ dodal jezdec.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 2. místo

Quartararo měl v pátek v Jerezu bolestivou nehodu, ale naštěstí to nemělo žádné vážnější následky. Jezdec byl po celý zbytek víkendu hodně rychlý. Kvalifikoval se na druhé místo. V závodě se pak celou dobu držel těsně za vedoucím Bagnaiou, ale předjet jej nedokázal. Skončil druhý, ale ve vedení šampionátu si polepšil. Nyní vede o sedm bodů před Aleixem Espargarem. „Byl to opravdu těžký závod,“ zhodnotil úřadující šampion. „Snažil jsem se předjet Pecca (Bagnaiu) v prvním kole, protože jsem věděl, že udržet se za ním bude pro mou přední pneumatiku těžké. Zkoušel jsem všechno, ale byl opravdu rychlý. Myslím, že tempo, které jsme dnes zvládli, bylo prostě šílené. Moje přední pneumatika byla extrémně horká, byl v ní hodně velký tlak. Nemohl jsem brzdit prudčeji, ale dokázal jsem s ním udržet tempo. Myslím, že náskok na kluky za námi jsme měli docela velký, takže oba jsme dnes byli opravdu rychlí. Gratuluji mu. Nebyla to skutečná bitva, protože jsme nepředjížděli, ale i tak to byl intenzivní závod. Moc jsme si to užili,” prozradil dále Quartararo.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 3. místo

Staršímu z bratrů Espargarových se v dosavadním průběhu letošního roku daří. V neděli si v Jerezu dojel pro své třetí podium v letošním roce. V šampionátu je nyní na druhém místě a na vedoucího Quartarara ztrácí sedm bodů. „To, co se teď děje, je neuvěřitelné,“ radoval se Aleix Espargaro. „Hned jsem věděl, že nemám takové tempo jako Bagnaia a Quartararo, ale myslím si, že možná, pokud by si mi lépe podařil start, byl bych schopen se jich držet. Místo toho jsem ovšem zůstal za Márquezem a Millerem. Přestože jsem byl rychlejší, nedařilo se mi je předjet. Věděl jsem ovšem, že jednou určitě udělají nějakou chybu. Závod byl dost dlouhý. Využil jsem hned první příležitosti a předjel jsem Millera i Márqueze najednou. Jakmile jsem je předjel, jezdil jsem časy těsně nad 1’38. Už ale bylo příliš pozdě na to, abych dohnal ty dva vepředu. Na vítězství by to pravděpodobně stejně nestačilo, musím ovšem říct, že jsem měl v závěru opravdu skvělé tempo. Motorka fungovala fantasticky. Teď se jenom musím zaměřit na zlepšení startů, to je teď naší slabou stránkou. Každopádně jsem ale velmi šťastný. Na Quartarara, který nyní vede šampionát, ztrácím pouze sedm bodů. Připadám si jako ve snu. Je skvělé, že jsem si zrovna tady dojel pro podium. Bylo tu hodně diváků a moc jsem si to užil. Nikdy nezapomenu na pocity, které jsem měl po projetí cílem, když jsem zdravil fanoušky,“ dodal spokojený Aleix.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 4. místo

V trénincích se sice Márquez často pohyboval až na konci druhé desítky, ale nakonec se dokázal kvalifikovat do druhé řady a v závodě si dojel pro čtvrté místo. „Dnes jsem ze sebe vydal maximum a dosáhl jsem maxima,“ prozradil Španěl. „Šetřil jsem energii každý den, abych v neděli dobře dojel, protože pořád nejsem v pozici, abych zajel celý víkend na 100 %. Je to GP Španělska, takže jsem do toho v den závodu musel dát opravdu vše. Chvíli jsem si myslel, že pódium je možné, klíčové bylo předjet Millera a zastavit Aleixe, protože byl rychlejší než my. To jsem se snažil udělat, ale v poslední zatáčce mi ujelo přední i zadní kolo, ale díky podpoře španělského publika, jsem odvrátil pád. Nevzdali jsme se a dál jsme jeli na maximum,“ řekl dále Márquez.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 5. místo

Jack Miller o rok dříve v Jerezu zvítězil. Tentokrát na to nenavázal. V letošním závodě uzavřel první pětku. „Když víte, že za sebou máte Marca Marqueze 22 kol, rozhodně to není snadné, ale navzdory tlaku mám pocit, že jsem dnes jel dobře!“ zhodnotil Miller. „Během prvních čtyř kol jsem se držel za Bagnaiou a Quartararem, ale pak jsem nedokázal udržet stejné tempo. Dal jsem do toho všechno. Snažil jsem se soustředit jen na svůj závod. Hned od začátku jsem měl problémy s udržením správné linie v páté zatáčce a nakonec mě tam předjel Marc. Poté, co nás Aleix předjel oba, jsme s Marcem v posledním kole dobře bojovali. Jsem docela šťastný: bojovali jsme o stupně vítězů a získali jsme pozitivní výsledek a díky dnešním zkušenostem se můžeme v budoucnu jen zlepšovat. Gratuluji Peccovi (Bagnaiovi)! Opravdu jel skvělý závod,“ uzavřel Miller.

Foto: Václav Duška Jr.