MotoGP v Jerezu 2022: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia se v závěru španělského závodu dokázal dostat před Brada Bindera a dojel si tak pro vítězství. Kromě toho se také ujal vedení v šampionátu. „Vzhledem k tomu, jak víkend začal, to lze považovat za moje nejlepší vítězství v MotoGP,“ zhodnotil po závodě Ital. „Byla to opravdu neuvěřitelná bitva a hodně mě to bavilo. Z této GP jsme se toho hodně naučili a může nám to pomoci k tomu, abychom jako tým dále rostli. Pátek byl těžký den, ale můj tým odvedl neuvěřitelnou práci a umožnil mi znovu získat dobrý pocit s motorkou. Dobře pochopili mé požadavky a dnes jsme díky nejnovějším změnám na Desmosedici GP dokázali vyhrát. Bylo to tady opravdu výjimečné díky velké vřelosti fanoušků, takže jsem nadšený,“ pokračoval Bagnaia.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 2. místo

Binder byl v Jerezu blízko toho, aby si k výhře ve sprintu přidal i vítězství v hlavním závodě, ale nakonec to nedokázal. V závěru nestačil na Bagnaiu. Musel se tedy smířit s druhým místem. „Dnešek byl fantastický,“ radoval se po závodě Binder. „Jsem rád, že jsem vybojoval umístění na pódiu a že jsem byl dlouho v čele závodu. Pořád jsem viděl, že mám malý náskok, takže jsem si myslel, že to zvládnu a že se jen musím postarat o zadní pneumatiku… ale myslím, že jsem to trochu přepálil, když do konce zbývaly tři až čtyři kola. Je to tak, na úplném konci jsem zajel své nejlepší kolo a snažil jsem se dostat Pecca: klobouk dolů před ním. Děkuji svému týmu a všem za podporu. Příště to zkusíme znovu,“ dodal Jihoafričan.

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Miller si v Jerezu zajistil třetí místo ve sprintu i v hlavním závodě. „Měl jsem skvělý start,“ zhodnotil Miller. „A stejně jako většina dalších jezdců jsem měl v polovině závodu problémy s pravou stranou pneumatik. Ani nevím jak, ale na konci jsme začali zajíždět opravdu rychlá kola, ale prostě jsem se nedokázal přiblížit první dvojici. Brad jezdil skvěle, Pecco také, probíhaly zábavné bitvy a já jsem nadšený, že toho mohu být součástí. Je to úžasný pocit a doufám, že to tak vydrží,“ řekl dále Miller.

Foto: Ducati