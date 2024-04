MotoGP v Jerezu 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaiovi se v Jerezu v předchozích letech dobře dařilo. Vyhrál tam v roce 2022 a loni také. Letos ve sprintu sice po kontaktu se soupeři upadl, nicméně v hlavním závodě si dojel pro výhru. Díky výhře v Jerezu se Bagnaia posunul na druhé místo v šampionátu, přičemž na vedoucího Martina nyní ztrácí 17 bodů. „Bylo to prostě fantastické,“ radoval se Bagnaia po závodě v Jerezu. „Vyhrát jsem už vážně potřeboval a stejně tak to potřeboval i můj tým a všichni, kteří se mnou pracují. Byl to velmi intenzivní závod a bylo klíčové dostat se vpřed už v prvním kole. Předjíždění venkem bylo opravdu pěkné, moc jsem si to užil. O konečném výsledku se ale rozhodlo hlavně až v posledních pěti kolech, když se Marc ke mně přiblížil. Já jsem jen čekal a odrážel jeho útoky. Po jeho druhém pokusu jsem se ale rozhodl za to zatahat co nejvíc, abych si vytvořil bezpečný odstup až do cílové čáry. Na konci se mi podařilo zajet nejrychlejší kolo a všechno šlo perfektně. Jsem opravdu šťastný. V Jerezu jsem vyhrál potřetí v řadě, o to je to ještě speciálnější,“ dodal Ital.

Marc Márquez (Gresini Racing) – 2. místo

Do závodu v Jerezu startoval Marc Márquez z první pozice. Celkově se jednalo o jeho 93. pole position kariéry a zároveň první po přestupu na Ducati. V závodě se ale Márquezovi nepodařilo překonat Bagnaiu, takže se musel smířit s druhým místem. „V prvních pěti kolech jsem byl příliš opatrný,“ přiznal Marquez po závodě. „Včerejší pád mě ovlivnil, takže jsem chtěl hlavně dojet do cíle. Pak jsem ale uviděl šanci vyhrát, tak jsem to tedy zkusil. Pecco se tvrdě bránil, ale jsou to závody a to je v pořádku. Teď už se myšlenky na vítězství nejeví jen jako sen. Užívám si, že jsem zase rychlý a že jsem zpátky na podiu,“ řekl dále Marc.

Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 3. místo

Na poslední stupínek španělského podia vystoupil Ital Marco Bezzecchi, jenž byl v úvodních závodech letošního roku nespokojen s tím, že na ostatní jezdce Ducati ztrácí. Nyní už se zdá, že se opět dostává do formy. „Mám velkou radost,“ sdělil Bezzecchi. „Začátek letošní sezóny byl pro mě komplikovaný. A co se samotného Jerezu týče, v minulosti jsem zde míval velké potíže, takže mám o to větší radost, že jsem zde tentokrát skončil na stupních vítězů. Děkuji týmu, že ve mně nepřestal věřit a že mě stále podporuje, dále děkuji všem lidem z týmu VR46, mé rodině a přátelům,“ uzavřel Bezzecchi.

