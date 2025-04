MotoGP v Jerezu 2025: Ohlasy z podia

Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 1. místo

Alex Márquez, který téměř ve všech dosud odjetých závodech letošní sezóny obsadil druhé místo, se v Jerezu dočkal první výhry a navíc se vrátil do čela šampionátu. Vede o jeden bod před svým bratrem Marcem. „Pokud byste se mě zeptali, kde vyhraji svůj první závod MotoGP, odpověděl bych, že v Jerezu,“ sdělil po své první výhře Alex Márquez. „Zvládli jsme to. Už od pátku jsme věděli, že to dokážeme. Měl jsem důvěru ve svůj tým. Když jsem viděl Marca havarovat, hned jsem si pomyslel, že je to moje nejlepší šance v této sezóně,“ dodal spokojený vítěz.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) – 2. místo

Fabio Quartararo v Jerezu vyhrál kvalifikaci. Sprint mu ovšem nevyšel, upadl hned v druhém kole. V hlavním závodě si pak dojel pro druhé místo. Jednalo se o jeho první podium od GP Indonésie roku 2023. „Je to neuvěřitelné! Jsem nadšený! Být na stupních vítězů je něco super speciálního,“ radoval se Francouz po závodě v Jerezu. „Chvíle, které jsem o tomto víkendu prožil s týmem, rodinou a přáteli, byly úžasné, obzvlášť ta chvíle, kdy jsem vybojoval pole position. Fajn bylo i to, když jsem vedl sprint a dojel jsem na stupních vítězů v hlavním závodě. Bojovat na čele je skvělý pocit. Být v čele a vést závod je zkrátka něco, co miluji. Ztráta na vítěze tady nebyla tak velká, ale Alex Márquez byl dnes prostě o něco lepší. Udržet Pecca (Bagnaiu) za sebou o 0,5 sekundy bylo těžké. Čekání bylo dlouhé, ale každopádně jsem velmi šťastný, že jsem se v Jerezu vrátil na stupně vítězů,“ pokračoval Quartararo. „Le Mans bude pro mě velmi speciální, protože je to trať, kterou mám rád, je tam spousta fanoušků, je to moje domácí GP a budu mít i nějaké speciální zbarvení,“ přislíbil Fancouz.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Francesco Bagnaia si ve Španělsku připsal další třetí místo. Ital však s výsledkem příliš spokojený není. „Po souboji s Marcem (Márquezem) v prvním kole jsem se snažil Fabia (Quartarara) dohnat, ale bohužel jsem neměl dost sil na to, abych ho předjel,“ přiznal po závodě Ital. „Od té doby jsem nebyl v zatáčkách číslo 11 a 12 tak efektivní jako Alex (Márquez). Nedokázal jsem se v nich k němu přiblížit. Každopádně je z toho třetí místo, které mi po Marcově havárii umožnilo snížit ztrátu v šampionátu. Dnes jsem nedokázal plně využít potenciál motorky, takže nejsem úplně spokojený,“ prozradil dále Bagnaia.

Zdroj: gresiniracing.com, yamaha-racing.com, ducati.com, foto: Gresini Racing