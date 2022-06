MotoGP v Katalánsku 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Quartararo se v Katalánsku ujal vedení hned po startu a od té době všem ujížděl. Nikomu nedal šanci, dojel si pro výhru a navýšil své vedení v šampionátu. Nyní vede o 22 bodů před Aleixem Espargarem. „Zaútočit hned v úvodu bylo v plánu,“ řekl Quartararo po závodě. „Naše tempo bylo skvělé a věděl jsem, že se musím popasovat se zadní pneumatikou, ale také jsem věděl, že pokud se dostanu na první místo, závod půjde skvěle. V první brzdné zóně jsem zabrzdil opravdu hodně pozdě a myslel jsem si, že budu hodně široký, ale podařilo se mi dobře uhájit svou pozici. Byl to opravdu dlouhý závod. Vedl jsem od první zatáčky až do konce, takže to bylo skvělé vítězství. Samozřejmě jsem cítil pokles gripu. V úvodních kolech jsem na to tvrdě tlačil, ale cítil jsem, že v tomto závodě mám na víc. Jsem velmi šťastný, že mám toto vítězství v kapse! Jsem opravdu spokojený. Cítím se na 100% a jedu na motorce tak pohodlně, jako bych jel na svém skútru, co mám doma. Miluji to a moc mě to baví. Na motorce se neustále zlepšuji a opravdu dobrá věc je, že mohu při jízdě přemýšlet a to je při jízdě v takové rychlosti něco opravdu těžkého,“ dodal úřadující šampion.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 2. místo

Jorge Martin si v Katalánsku dojel pro druhé místo. Následující den po závodě absolvoval operaci pravé ruky. Jednalo se o plánovaný zákrok. Jezdec měl s rukou dlouhodobější potíže. „Není to comeback, protože jsem vlastně nikdy neodešel,“ sdělil Martin v Katalánsku. „Jsem velmi šťastný, bylo to potřeba pro mě i pro tým. Tvrdě jsme pracovali a zasloužíme si toto pódium,“ řekl dále Španěl.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 3. místo

Zarco se delší dobu držel na čtvrté pozici, ale díky chybě Aleixe Espargara se nakonec probojoval na podium. „Jsem šťastný,“ radoval se Zarco. „Celý víkend jsme byli silní. Využil jsem Aleixovy chyby a díky tomu jsem se dostal na pódium. Tento víkend jsme udělali krok vpřed a teď v tomto duchu musíme pokračovat,“ dodal Francouz.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Po dvou závodech, které kvůli pádům nedokončil, se tentokrát Joan Mir v Katalánsku dostal na čtvrté místo. „Moje první kolo proběhlo velmi dobře, cítil jsem se opravdu dobře,“ zhodnotil bývalý šampion. „Pak jsem dostal penalizaci za žlutou vlajku. Předjížděl jsem totiž jiného jezdce na rovince a vzhledem k tomu, že jsem byl v zákrytu, neviděl jsem v zatáčce číslo 1 vlajku. Jak závod pokračoval, začal jsem se trochu trápit, ale dokázal jsem situaci zvládnout. Bylo pro mě velmi důležité dokončit tento závod dobře a připravit se na test. Je hezké získat nějaké body po pár náročných týdnech,“ řekl dále Mir.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 5. místo

Starší z bratrů Espargarových najel do posledního kola jako druhý, nicméně chybně se domníval, že už závod skončil a začal předčasně slavit. Později si chybu uvědomil a dojel do cíle jako pátý. „Moc nevím, co k tomu říct, snad jen to, že se musím omluvit týmu,“ smutnil Aleix po závodě. „Byla to moje chyba, která přišla po téměř dokonalém víkendu. Špatně jsem to pochopil. Náš box je hodně blízko výjezdu z poslední zatáčky, takže jsem se na naší boxové tabuli stačil podívat jen na to, jak daleko je Martin za mnou. Pak jsem se podíval na věž a tam bylo 'L0', což mě přimělo si myslet, že už to bylo poslední kolo,“ vysvětloval Aleix.

