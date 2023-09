MotoGP v Katalánsku 2023: Ohlasy z podia

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 1. místo

Loni se Aleix Espargaro v Katalánsku na podium nepodíval, protože omylem začal slavit o kolo dříve, letos už ovšem stejnou chybu nezopakoval a dojel si pro výhru ve sprintu a později i v hlavním závodě. „Tohle je nejskvělejší den mého života, i když tedy nebyl vůbec snadný,“ sdělil po závodě Aleix Espargaro. „Při opakovaném startu, poté, co jsem viděl Bagnaiovu ošklivou havárii, jsem byl napjatý a nervózní a za Maverickem jsem ztrácel. Pak jsem se ale rozhodl za to pořádně vzít, aniž bych příliš přemýšlel o opotřebení pneumatik a rizicích. Chtěl jsem za každou cenu bojovat o vítězství. Když jsem ho dohonil, bylo jasně vidět, že má potíže s přilnavostí, takže jsem ho předjel. Je neuvěřitelné vidět dvě Aprilie přede všemi ostatními. Znamená to, že se zlepšujeme, ale nesmíme se nechat zmást a nesmíme se myslet, že už jsme veškerou svou práci odvedli. Stále musíme tvrdě pracovat. Jsem hrdý na to, co děláme a na to, jak společně směřujeme ke stejnému cíli,“ dodal vítěz.

Maverick Viňales (Aprilia Racing) – 2. místo

Už po sprintu mohl být Viňales spokojen, protože i tam se dostal na podium. V hlavním závodě se pak krátce po restartu dokonce ujal vedení a několik kol v čele zůstal, nicméně později jej předjel Espargaro. Viňales se musel smířit s druhou pozicí. Aprilia díky Espargarovi a Viňalesovi v Katalánsku získala svůj první double v MotoGP. „Mám extrémní radost z toho, co se nám teď s Aprilií povedlo,“ radoval se po závodě Viňales. „Jsem motivovaný a mám kolem sebe mimořádný tým. Je úžasné, že výsledky naší práce teď může každý vidět. Tohle všechno bylo těžké si vůbec představit. Teď jsem ale plně přesvědčen, že výhra ještě přijde. Důležité je být konzistentní a zajíždět rychlá kola na každé trati. Dnes jsem musel v určitém bodě zpomalit a to zejména kvůli opotřebení přední pneumatiky, ale vzadu jsem měl dobrou přilnavost až do konce. Možná Aleixův styl jízdy z tohoto pohledu funguje lépe. V každém případě jsou dvě umístění na stupních vítězů během jednoho víkendu mimořádně dobrým osobním výsledkem, zejména proto, že jsme jako tým dokázali něco jedinečného,“ řekl dále Viňales.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 3. místo

Jorge Martin v Barceloně doplnil kompletně španělské podium. Vzhledem k tomu, že se Bagnaia restartu hlavního závodu neúčastnil, podařilo se Martinovi díky bodům za třetí místo snížit Bagnaiův náskok v čele šampionátu. Nyní na něj Martin na druhém místě ztrácí 50 bodů. „Byl to vážně těžký závod,“ zhodnotil Martin. „Bylo to dost o pneumatikách. V úvodu jsem se snažil jezdit v klidu. Věděl jsem, že Oliveira hodně tlačí na pilu. Rozhodl jsem se tedy počkat, co se bude dít dál. V závěru jsem zabral a dostal jsem se zpátky před něj. Opět jsme tedy ukázali svou konkurenceschopnost,“ dodal Martin.

Foto: Pramac Racing