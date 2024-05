MotoGP v Katalánsku 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia nemá na předchozí závody v Katalánsku zrovna dobré vzpomínky. S výjimkou loňského sprintu, kde skončil druhý, se Bagnaia v Katalánsku nedokázal dostat na podium (a to ani v nižších kubaturách). Loni (krátce po startu hlavního závodu) zde navíc měl hrozivě vypadající nehodu, kdy mu Binder přejel nohy. V letošním sprintu pak Bagnaia upadl z vedoucí pozice jen několik málo zatáček před cílem. Ve včerejším hlavním závodě už si ovšem Ital všechno ohlídal a dojel si pro první výhru na tomto okruhu. „Vzhledem k tomu, jak dopadl sobotní sprint a loňský závod, je pro mě toto vítězství velmi důležité,“ zhodnotil úřadující šampion. „Na začátku závodu jsem se snažil být tím, kdo udává tempo. Jakmile mě ale Jorge (Martín) a Acosta předjeli, snažil jsem se s nimi zůstat, nicméně jejich tempo se mi zdálo příliš rychlé, zejména s ohledem na opotřebení pneumatik. Pak jsem ale viděl, že se jejich tempo vrátilo do rytmu, který byl podobný tomu mému. Jakmile jsem zpátky předjel Jorgeho, podařilo se mi na něj během jednoho kola udělat náskok 0,4 sekundy. Jediné, co jsem tedy musel udělat, bylo dojet do cíle. Poslední kolo jsem jel téměř s nohama na zemi, abych se vyhnul překvapením. Nyní nás čeká Mugello a doufám, že se na okruhu objeví tolik fanoušků jako tady,“ uzavřel Ital.

Jorge Martin (Pramac Racing Team) – 2. místo

Martin sice v hlavním závodě nestačil na Bagnaiu, skončil druhý, přesto si v čele průběžného pořadí šampionátu drží poměrně komfortní náskok. Druhý Bagnaia na něj ztrácí 39 bodů. „Mám ze závodu velkou radost,“ sdělil Martin. „Dnes to ale bylo opravdu těžké. Vyrážel jsem ze sedmé pozice, což nebylo jednoduché. První zatáčku jsem ovšem zvládl výborně, dokázal jsem se hned dostat na čtvrtou pozici. Pecco (Bagnaia) měl ale něco navíc. Snažil jsem se na něj vyvíjet tlak, ale zkrátka mi to lépe nešlo,“ dodal Martin.

Marc Márquez (Gresini Racing) – 3. místo

Márquezovi opět nevyšla kvalifikace. Startoval ze čtrnáctého místa, což je ještě o jedno místo horší než před dvěma týdny ve Francii, přesto se mu opět podařilo vybojovat podium. Před domácím publikem v Katalánsku obsadil třetí místo v hlavním závodě. „Zlepšujeme se každým dnem víc a víc, ale je jasné, že ne vždy se podaří něco podobného jako tady nebo v Le Mans,“ zhodnotil Marc Márquez. „Na druhou stranu ale musím říct, že tento okruh sedí mému stylu nejméně z celého kalendáře, takže fakt, že jsme zde vybojovali pódium ve sprintu i v hlavním závodě, je určitě dobré znamení pro další průběh sezóny. Teď už se ale soustředíme na Mugello a na to, jak vyřešit problémy v kvalifikaci,“ řekl dále Márquez.

Foto: motogp.com