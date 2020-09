MotoGP v Katalánsku: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 1. místo

Do Katalánska přijel v pozici vedoucího muže šampionátu Andrea Dovizioso. Fabio Quartararo na něj na druhé pozici ztrácel jenom jeden bod. Hned v úvodu ovšem Dovi upadl po kolizi se Zarcem a Quartararo si dojel pro výhru. Do čela šampionátu se tedy vrátil Quartararo. Kromě toho je Quartararo zatím jediným jezdcem, který letos dokázal v MotoGP vyhrát více než jednou. „Toto je nejlepší okamžik, jaký jsem v poslední době zažil!“ radoval se Francouz po závodě. „Po Jerezu jsme zažili několik těžkých chvil, takže se po tomto vítězství cítím lépe než po těch předchozích. Nečekal jsem, že budu tak rychlý v úvodních kolech a ani to, že ti dva kluci [Joan Mir a Alex Rins] budou v závěru závodu tak rychlí. Musíme zjistit, proč míváme na konci závodu takové problémy. Víme, že naše motorka je v kvalifikaci lepší, takže to musíme trochu vyvážit, ale na konci dne je nejdůležitější výsledek závodu a vyhráli jsme. Cítím se tak dobře, že jsem zpátky na nejvyšším stupni pódia. Jsem také moc šťastný, že mě teď čeká domácí závod. Děkuji týmu, protože toto vítězství je zasloužené,“ sdělil dále spokojený jezdec.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 2. místo

Mirovi se obvykle příliš nedaří v kvalifikaci. I do závodu v Katalánsku vyrážel až z osmého místa, ale postupem času se propracovával vpřed. V úplném závěru, kdy už měl vedoucí Quartararo potíže s pneumatikami, se mu Mir dokázal přiblížit na necelou vteřinu. Vítězství sice Mir zatím nevybojoval, ale už několikrát vystoupil na podium a v průběžném hodnocení šampionátu je druhý a na prvního Quartarara ztrácí jenom osm bodů. „Byl to docela náročný závod, zejména po startu až ze třetí řady, protože to znamená, že musíte od začátku hodně tlačit na pilu, což může být trochu riskantní,“ sdělil Mir po závodě. „Snažil jsem se vyvarovat jakýchkoli potíží a zároveň předjíždět některé jezdce. Když jsem byl za Millerem, věděl jsem, že se ho musím držet. Dnes jsem se přiblížil k vítězství, možná snad, kdyby bylo ještě pár kol navíc, by to vyšlo, ale Fabio zvládal všechno opravdu dobře a odjel skvělý závod. Pro Suzuki je tak příjemné mít po dlouhé době na stupních vítězů dva jezdce a jsem opravdu spokojen s dnešní prací! “ dodal Mir.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

Alex Rins si hned v úvodu letošní sezóny zranil rameno a ještě ani teď není ve stoprocentní formě. Na podium se poprvé dostal až v Katalánsku. Do cíle dorazil jako třetí. „V posledních týdnech jsem měl dost potíží, takže vystoupit na podium tady ve svém domácím závodě je fantastické,“ radoval se Rins. „Vzhledem k tomu, že zranění ramene, které jsem utrpěl v Jerezu, bylo docela komplikované, je pro mě těžké být fyzicky dostatečně silný na to, abych mohl jezdit úplně vpředu. Nicméně tvrdě jsem pracoval a tým také velmi tvrdě pracoval a hodně mě podporoval, takže jim chci poděkovat. Chtěl bych také poděkovat fanouškům za jejich podporu a za to, že stáli při mně v této složité sezóně. Jsem moc šťastný,“ pravil dále Rins.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 4. místo

Morbidelli se do katalánského závodu vydával z první pozice. Dlouhou dobu se držel na provizorních pódiových místech, ale v závěru se propadl na čtvrté místo. „Trochu jsem naštvaný, že jsem skončil až jako čtvrtý, ale zároveň je to i docela pozitivní, protože to znamená, že jsme na dobré úrovni,“ přiznal Ital. „Jsem naštvaný, protože jsem v závodě udělal chybu: Začal jsem trochu příliš zostra a příliš brzy jsem sjel pneumatiky. Když jsem bojoval s Fabiem, byl jsem příliš na limitu a snažil jsem se to dohánět na brzdách, takže jsem nakonec ztratil dvě sekundy, když jsem projel jednu ze zatáček moc zeširoka a nakonec jsem přišel i o šance na pódium. Na tento víkend si však nemohu stěžovat. Vyjel jsem si pole position a obecně jsem byl opravdu rychlý, takže jsem šťastný. Nyní si trochu odpočineme a zkusíme být také rychlí v Le Mans,“ dodal Morbidelli.

Jack Miller (Pramac Racing) – 5. místo

Miller měl smůlu před týdnem v Misanu, kdy musel odstoupit ze závodu kvůli poruše motocyklu. Později se zjistilo, že příčinou poruchy Millerova stroje byla slída z Quartararova hledí. Miller si pak v Katalánsku tuto slídu vystavil v boxu. Během katalánského závodu už Millera žádný velký problém nepostihl a jezdec si dojel pro páté místo. „Odjel jsem dobrý závod, ale nebyl jsem dostatečně rychlý,“ uznal Miller. „V prvním kole jsem udělal chybu v desáté zatáčce, zvedlo se mi kolo, čímž jsem ztratil čas. Ale stejně jsem získal body a teď si trochu odpočinu a zaměřím se na Le Mans,“ uzavřel Miller.

Foto: Václav Duška Jr.