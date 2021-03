MotoGP v Kataru 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Viňales se do prvního závodu letošní sezóny vydával ze třetí pozice, ale později se mu podařilo posunout se do čela a nakonec si s náskokem zhruba jedné sekundy před Zarcem dojel pro výhru. „Závod byl obzvláště dobrý, protože jsem měl příležitost bojovat s ostatními jezdci, což je vždy důležité,“ zhodnotil vítěz. „Je to už nějaký čas, co jsem naposledy předjel tolik jezdců v jednom závodě. Na začátku závodu jsem cítil zvláštní cit s motorkou, něco podobného jsem cítil i ve čtvrtém tréninku, když jsme simulovali závod, cítil jsem se fantasticky a stejně tak to bylo i v kvalifikaci. Jsem velmi vděčný, protože vítězství není snadné, takže si dnes budeme užívat. Před nadcházejícím závodem ještě zapracujeme na dalším vylepšování, protože víme, že naši konkurenti se také zlepší. Chtěl bych poblahopřát týmu, protože jsme letos v zimě odvedli dobrou práci. Myslím, že toto vítězství je velmi dobré pro morálku týmu, protože vždy je důležité věřit si. Ještě musíme na několika věcech pracovat, zejména na startech. Celkově si však myslím, že v této sezóně dokážeme odvádět dobrou práci,“ dodal Španěl.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 2. místo

Francouz Zarco v závěru bojoval s Mirem a Bagnaiou, ale nakonec se mu podařilo zajistit si druhé místo. „Jsem velmi šťastný,“ prohlásil Zarco po závodě. „Věděl jsem, že můžu zajet dobrý závod, měl jsem dobré pocity. Vím, že s tímto týmem a s tímto motocyklem, dokážu dělat skvělé věci. Dnešek je toho důkazem. Byl jsem důsledný a používal správnou strategii a výkon motoru mi určitě také pomohl,“ doplnil Zarco.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bagnaia jel v Kataru svůj první závod za tovární Ducati. V kvalifikaci zajel rekordní čas, díky čemuž se kvalifikoval na pole position. Jednalo se o Bagnaiovu první pole position v královské kubatuře. Ital delší dobu v závodě vedl, ale nakonec první místo neudržel, musel se smířit se třetí příčkou. „Jsem nadšený, že jsem sezónu 2021 zahájil na stupních vítězů,“ radoval se po závodě Ital. „Byl to můj první závod s týmem Ducati Lenovo a mám za sebou poměrně náročný závěr sezóny 2020. Dnes jsem se opravdu snažil udržet náskok a zavřít Viñalesovi všechny dveře. Bohužel si však myslím, že jsem zvolil špatnou strategii a na začátku jsem příliš odrovnal pneumatiky. Po sedmi kolech jsem s nimi začal hodně bojovat, zejména s tou zadní. Myslím si, že to bylo také kvůli dnešním odlišným podmínkám na trati ve srovnání s posledními dny. Ještě je před námi jeden závod v Kataru, takže to příští neděli zkusíme znovu,“ dodal Bagnaia.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Úřadující šampion vyrážel do závodu v Kataru z desáté pozice. Postupem času se probojovával vpřed. V poslední zatáčce byl ještě na druhé pozici, ale v závěru se před něj na cílové rovince dostali Zarco a Bagnaia na strojích Ducati. Mir si tedy z prvního letošního závodu odváží nepopulární „bramborovou“ medaili. „Cítím se dobře, byl to pěkný závod,“ zhodnotil Mir. „Dnes ráno jsem udělal pokrok ve warm upu a znovu jsem získal dobrý cit s motorkou - to byla nejdůležitější věc. Motorka dnes fungovala dobře. Jsem opravdu vděčný týmu. Snažil jsem se tvrdě tlačit na pilu, dostat z motorky a z pneumatik maximum a posouvat se vpřed. Jsem spokojený s tím, jak to vyšlo, i když by bývalo bylo skvělé skončit druhý! Nějak jsem to tušil, že mě Ducati na rovince předjedou, ale i se čtvrtým místem jsem spokojený. Vezmeme si z toho ponaučení a půjdeme na to znovu příští víkend. Mám pozitivní pocity a jsem připravený na další závod,“ řekl dále Mir.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 5. místo

Quartararo má za sebou svůj první závod v roli jezdce tovární Yamahy. Do závodu startoval z druhé pozice, v cíli byl nakonec pátý. „V úvodu závodu jsem se cítil hodně silný,“ prozradil mladý Francouz. „Jakmile jsem předjel Jacka (Millera), dokázal jsem hodně rychle chytit i Joana (Mira), ale pak jsem si všiml rychlého poklesu výkonu zadní pneumatiky, což jsme neočekávali. Nečekal jsem to, protože se mi to nestalo během testu ani při tréninku. Rozhodl jsem se trochu pozměnit svůj styl jízdy, ale Maverick mě předjel. Byl v jiné lize a měl mnohem větší přilnavost než já. V závěru jsem dokázal předjet Rinse a Millera, protože jsem jel jiným způsobem, takže aspoň něco pozitivního. V loňském roce jsme v těžkých dnech dělali chyby a skončili jsme čtrnáctí nebo na zemi. Dnes jsme pátí a získali jsme 11 bodů, což je dobré v těžkém dni, jako je tento. Navíc jsem byl jen 3 sekundy za Maverickem, takže to není tak špatné,“ uzavřel Quartararo.

