MotoGP v Kataru 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Enea Bastianini (Gresini Racing) – 1. místo

Ital Bastianini, který jede teprve svou druhou sezónu v MotoGP, vyrážel do katarského závodu z první řady. Byl to jeho dosud nejlepší kvalifikační výsledek v královské kubatuře. V závodě si nakonec dojel pro své první vítězství v této třídě. Vzhledem k tomu, že závod v Kataru byl prvním závodem letošního roku, užívá si nyní Bastianini i roli vedoucího muže šampionátu. „Moje pocity jsou teď neuvěřitelné,“ radoval se po závodě vítěz. „Od začátku jsem na to tlačil, ale nejdůležitější bylo šetřit pneumatiky na konec závodu. Viděl jsem, jak Pol vpředu tahá, ale podařilo se mi předjet Bindera a nakonec, jakmile jsem se dostal velmi blízko k Polovi, jsem si uvědomil, že bych mohl zkusit vyhrát závod. Předjel jsem ho na rovince a on byl v první zatáčce široký. Od té doby už šlo o to udržet se ve vedení a odvézt si vítězství. Teď je těžké vyjádřit pocity, ale určitě chci vítězství věnovat Faustovi (Gresinimu), protože mi shora dodává neuvěřitelnou motivaci. Je to fantastický výsledek pro celý tým. Všichni teď máme slzy v očích. Mám také velkou radost i za svou rodinu doma,“ dodal Bastianini.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 2. místo

Jihoafričan Binder, který přiznal, že po předsezónních testech by v takový úspěch nevěřil, nakonec dorazil v Kataru do cíle jako druhý a je velmi spokojený. „Je to neuvěřitelné,“ řekl po závodě šťastný Binder. „Kdyby mi někdo po prvním testu řekl, že budeme v Kataru druzí, nevěřil bych mu. Dnešek byl skvělý a skvělý byl i celý víkend. Věděl jsem, že jsme na dobré úrovni a od začátku do konce jsem motorce hodně věřil. Udělali jsme obrovský krok. Stát v Kataru na pódiu je neskutečné. Teď už se těšíme na další!" řekl dále Binder.

Pol Espargaro (Repsol Honda Team) – 3. místo

Mladší z bratrů Espargarových velkou část katarského závodu vedl, ale nakonec se musel smířit se třetím místem. Nicméně úplně zklamán z výsledku nebyl. „Je to skvělý způsob, jak zahájit sezónu,“ pravil Pol Espargaro. „Měli jsme neuvěřitelný start a dokázali jsme být většinu závodu ve vedení. Opravdu jsme nečekali takový závod. S tempem, které jsme měli na konci, jsme byli opravdu na limitu. Je to úžasný pocit začít takhle, ale samozřejmě jsem zklamaný, že mě Bastianini předjel. V tu chvíli jsem se dostal do jeho větrného stínu a nakonec jsem se propadl až na třetí místo. Ale i tak musíme být rádi, že jsme sezónu takhle zahájili na trati, kde se mi normálně nedaří a v minulosti to ani pro Hondu nebyl nejlepší okruh. Chtěl jsem ukázat svůj potenciál a dnes jsem to dokázal. Hodně z dnešní slávy jde samozřejmě do týmu Repsol Honda. Během zimy tým v Japonsku odvedl tvrdou práci, aby postavil tuto novou motorku a umožnil mi ukázat skutečný potenciál,“ uzavřel mladší z bratrů Espargarových.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 4. místo

Těsně mimo podium skončil v Kataru starší z bratrů Espargarových, který jezdí na stroji Aprilia. Na prvních čtyřech místech se tedy seřadili jezdci na strojích čtyř různých značek (Ducati, KTM, Honda a Aprilia). „Když je člověk tak blízko stupňům vítězů, ale nedosáhne na ně, může se očekávat, že se dostaví zklamání, ale já jsem s víkendem a samotným závodem velmi spokojen,“ řekl Aleix po závodě v Kataru. „Podle časů je vidět, že jsem patřil k nejrychlejším na trati. Při soubojích s Marcem (Márquezem) a Joanem (Mirem) jsem bohužel nabral zásadní ztrátu. Myslím si, že s pneumatikami jsme na tom byli lépe než můj bratr (Pol Espargaró) a Brad (Binder), ale kvůli menší chybě ve čtvrté zatáčce jsem se v závěru nedokázal dostat k pokusu o útok. Každopádně Aprilia je ve hře! Bude to neuvěřitelný šampionát a my v něm budeme rovnocennými soupeři,“ řekl dále Aleix Espargaro.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 5. místo

Marc Márquez ještě několik málo týdnů před zahájením letošní sezóny neměl jistotu, zda bude moci do prvního závodu roku nastoupit. Španěla totiž trápilo zranění očního nervu. Nakonec se ovšem stačil zotavit. Závod v Kataru dokončil na páté pozici. „Upřímně řečeno, dnešní tempo bylo příliš rychlé, rychlost Pola a jezdců vpředu byla neuvěřitelná,“ uznal Márquez. „Dnes jsem ze sebe vydal maximum a dosáhl jsem všeho, co bylo třeba. Je začátek nové sezóny a myslím, že dokončit závod v první pětce je dobré. Dnes nebyl náš den, protože jsem měl problémy s přední pneumatikou. Samozřejmě musíme dál pracovat. Jsem rád za Pola a za tým. Tento výsledek ukazuje veškerou práci, kterou odvedli, a stejně tak i potenciál tohoto nového motocyklu,“ dodal Márquez.

Foto: Václav Duška Jr., motogp.com