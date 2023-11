MotoGP v Kataru 2023: Ohlasy z podia

Fabio di Giannantonio (Gresini Racing) – 1. místo

Fabio di Giannantonio si v Kataru dojel pro své první vítězství v královské kubatuře. Dlouho se sice držel za Bagnaiovými zády, ale nakonec se v závěru závodu dostal před něj. Bagnaia mu pak chtěl předjetí vrátit, ale málem tam došlo ke kolizi. Bagnaia vyjel mimo dráhu a musel se tím pádem smířit s druhým místem. Di Giannantonio se raduje z výhry. „Moc jsem si přál vítězství, ale nebylo to snadné,“ prozradil vítěz. „Když jsem bojoval s Peccem, nechtěl jsem udělat žádnou chybu. Předjel jsem ho čistě a vítězství je skvělou odměnou. Motorka dnes byla perfektní. Musím poděkovat týmu, protože odvedl skvělou práci. Teď to zkusíme znovu ve Valencii!“ dodal di Giannantonio.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Po sprintu v Kataru měl Bagnaia v čele šampionátu náskok jen sedm bodů. V hlavním závodě se ovšem jeho soupeři nedařilo. Jorge Martin skončil desátý. Francesco Bagnaia dorazil do cíle jako druhý, takže se mu podařilo náskok navýšit na 21 bodů. „Je to fantastický výsledek,“ zhodnotil Bagnaia. „A díky tomuto výsledku vyrážíme do Valencie se slušným náskokem v šampionátu. Nebude to jednoduché, protože 21 bodů není dost na to, abychom mohli být úplně v klidu, nicméně s odvedenou prací jsme spokojeni. Stejné tempo jsem očekával, že budeme mít i v sobotu, ale tehdy se to nepovedlo. Tentokrát jsme ale měli skvělý start, takže jsem měl možnost předvést své tempo. Jediná chyba, kterou jsem udělal, byla ta v první zatáčce, to byl děsivý moment a ztratil jsem tam hodně času. Měl jsem ale štěstí, protože díky tempu, kterým jsme jeli, jsme si udělali velký náskok. Chtěl jsem vyhrát, ale i druhé místo je v každém případě opravdu dobrý výsledek,“ dodal úřadující šampion.

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) – 3. místo

Luca Marini vyrážel do závodu v Kataru z první pozice, nicméně o první místo přišel hned po startu, protože jej překonal Bagnaia. Nakonec si Marini připsal třetí místo. V průběžném pořadí šampionátu se díky tomu posunul na sedmé místo. „Jsem šťastný,“ sdělil Marini po závodě v Kataru. „Byl to opravdu solidní víkend a navíc byl korunovaný hned dvěma stupni vítězů. To je pěkná odměna pro celý tým, který odvádí skvělou práci. Volba měkké pneumatiky nebyla náhodná, snažil jsem se udělat maximum a pracovat s pneumatikami co nejlépe. Nakonec jsem do toho dal všechno,“ uzavřel Ital.

Foto: Gresini Racing