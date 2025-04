MotoGP v Kataru 2025: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Marc Márquez v Kataru ovládl kvalifikaci, sprint i hlavní závod a vrátil se díky tomu do čela šampionátu. „Srážka s Alexem v první zatáčce byla spíše moje než jeho chyba,“ přiznal po závodě Marc Márquez. „Navzdory chybějícímu křídlu jsem nepocítil, že by se motorka chovala nějak jinak. Závod jsem zvládl, jak jsem chtěl. Viděl jsem, že se Morbidelli snaží odjet, ale nebál jsem se, protože mou prioritou bylo hlídat si opotřebení přední pneumatiky. Věděl jsem, že při tomto způsobu jízdy by se mi mohl přibližovat i Pecco, což se stalo. Když mě předjel, začal tím pro mě opravdový závod. Hodně jsem zabral, abych si v posledních deseti kolech udělal náskok,“ dodal vítěz.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Sobotní sprint sice Bagnaiovi nevyšel dle jeho přání, ale v neděli už se dostal na podium. Do cíle sice dorazil jako třetí, ale po Viñalesově penalizaci se posunul na druhé místo. „Celkově jsem s dnešním výsledkem spokojený, protože nikdy nevíte, co se může stát, když startujete z jedenáctého místa na startovním roštu,“ sdělil Bagnaia. „Jediná věc, která mě trochu rozčiluje, je, že v neděli jsem vždy o něco konkurenceschopnější, a to obzvlášť v prvních kolech. V sobotu se naopak vždy trápím, ačkoliv dělám to samé co v neděli. Musím tedy zjistit, kde je problém, abych mohl udělat krok vpřed. Jak už jsem ale řekl, s výsledkem jsem spokojený,“ řekl dále Ital.

Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 3. místo

Morbidelli značnou část závodu vedl, později se ale propadl až na čtvrté místo, na němž nakonec dojel do cíle. Na podiu sice Morbidelli nestál, ale po Viñalesově penalizaci si nakonec připsal body za třetí místo. „Mám z tohoto pódia velkou radost,“ těšil se po závodě Morbidelli. „Je to škoda pro Mavericka Viñalese, který zajel neuvěřitelný závod. Nicméně my jsme nakonec získali třetí místo, z čehož mám radost. Myslím, že tento výsledek je správným zakončením tohoto víkendu. V závodě jsem se cítil velmi silný, ale dojel jsem čtvrtý. Podařilo se mi dobře odstartovat a dostal jsem se do vedení. Ze svého tempa jsem měl dobrý pocit a byl jsem přede všemi, jenže pak mi začala odcházet pneumatika. Začínáme být opravdu konzistentní, v prvních čtyřech závodech jsme vždy skončili v první pětce, takže cíle zatím plníme. Valentinova (Rossiho) přítomnost byla klíčová. Zasloužil si vidět tento výsledek,“ uzavřel Ital.

Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) – 14. místo po penalizaci

Viñales v neděli v Kataru dokonce bojoval o výhru, nakonec dorazil do cíle jako druhý a užil si tak oslavy na stupních vítězů. Nicméně o několik desítek minut později byl penalizován kvůli nesprávnému tlaku v pneumatikách. „V určitém bodě závodu jsem si myslel, že bych si mohl jet pro vítězství,“ prozradil Viñales. „Dokonce jsem si udělal i trochu náskok. Každopádně ale musíme být velmi spokojeni s pokrokem, který děláme. Odvádíme dobrou práci. Tyto chvíle si musíme užít. To, co jsme dnes předvedli, bylo neuvěřitelné. Ukázali jsme, že máme rychlost. Před tím jsme to ukázali v několika trénincích, ale teď jsme to zvládli i v závodě. Musíme být šťastní a spokojení. Tohle je začátek. Chci poblahopřát týmu, protože pracuje s klidem a se spoustou pozitivních myšlenek, což je to, co potřebujeme,“ uzavřel Španěl.

Zdroj: ducati.com, vr46racingteam.it, press.ktm.com, foto: Ducati