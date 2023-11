MotoGP: V Kataru se ze zisku pole position raduje Marini

Luca Marini si dnes v Kataru zajistil start z pole position. Z druhého místa do závodu vyrazí Fabio di Giannantonio. První řadu doplní Alex Márquez.

Luca Marini, o němž se teď hovoří jako o hlavním kandidátovi na místo u týmu Repsol Honda, si dnes v Kataru díky rekordnímu času zajistil start z pole position. Do první řady jej doprovodí jezdci z Gresiniho týmu: Jako druhý odstartuje Fabio di Giannantonio, jenž dost pravděpodobně na příští rok nenajde místo v MotoGP. Ze třetího místa vyrazí Alex Márquez.

Jezdci bojující o titul se pustí do závodu z druhé řady. Bagnaia bude startovat jako čtvrtý a Martin pátý. Společnost jim bude dělat Martinův týmový kolega Johann Zarco. Bagnaia by teoreticky mohl už o tomto víkendu slavit mistrovský titul. Musel by ovšem výrazněji porazit Martina. Nyní je mezi jezdci rozdíl pouhých čtrnáct bodů. Příští týden ve Valencii bude ve hře ještě 37 bodů.

Jako sedmý vystartuje Marc Márquez, jenž velkou část kvalifikace jezdil zařazen těsně za Bagnaiou. Spolu s Márquezem se do třetí řady postaví i Maverick Viňales a Raul Fernandez. Třetí řada tedy bude kompletně španělská. Ze čtvrté řady vyjedou Aleix Espargaro, Brad Binder a Augusto Fernandez.

Aktualizace: Aleix Espargaro dostal za incident s Morbidellim penalizaci v podobě odsunu o šest míst vzad na startovním roštu nedělního závodu. Zároveň musí zaplatit pokutu 10 tisíc euro.

GP Kataru - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Luca Marini Ducati 1'51,762 2 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'51,829 0,067 3 Alex Marquez Ducati 1'51,898 0,136 4 Francesco Bagnaia Ducati 1'52,036 0,274 5 Jorge Martin Ducati 1'52,058 0,296 6 Johann Zarco Ducati 1'52,101 0,339 7 Marc Marquez Honda 1'52,103 0,341 8 Maverick Viñales Aprilia 1'52,175 0,413 9 Raul Fernandez Aprilia 1'52,348 0,586 10 Aleix Espargaro Aprilia 1'52,466 0,704 11 Brad Binder KTM 1'52,729 0,967 12 Augusto Fernandez KTM 1'52,784 1,022

Foto: Mooney VR46 Racing Team