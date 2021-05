MotoGP v Le Mans 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Před dvěma týdny v Jerezu si Jack Miller dojel pro své druhé vítězství v MotoGP. Čekal na něj téměř pět let. Na třetí výhru už ovšem moc dlouho čekat nemusel, té se totiž dočkal už nyní v Le Mans. Závod by ovlivněn počasím, jezdci museli zajet do boxů na výměnu motocyklů. Miller byl v boxech příliš rychlý, za což pak obdržel dvojitou penalizaci „long lap“, ale ani to jej o výhru nepřipravilo. Díky zisku výhry v Le Mans se Miller stal prvním Australanem od dob Casey Stonera, který dokázal v MotoGP vyhrát dva závody v řadě. „Vyhrát dva závody po sobě je pro mě splněným snem, zvláště po tak náročném závodě, kdy jsem musel dokonce dvakrát absolvovat penalizaci „long lap“ a navíc jsem na chvíli skončil v kačírku,“ sdělil po závodě Miller. „Vyjet si takový výsledek je opravdu něco výjimečného! Závod byl dlouhý a psychicky náročný. Snažil jsem se udržet koncentraci a stále jsem si říkal, abych zůstal klidný. Tímto způsobem jsem dobře pošetřil pneumatiky a udržel jsem je v kondici až do konce, díky čemuž jsem si udržel náskok před Johannem, který se ke mně na konci dost přibližoval. Je to opravdu fantastické vítězství!“ radoval se Australan po závodě.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 2. místo

Druhé místo si na domácí půdě v Le Mans vyjel Johann Zarco, který na vítězného Millera ztratil necelé 4 sekundy. A díky zisku druhého místa se Zarco posunul na třetí místo průběžného pořadí šampionátu. „Jsem velmi šťastný, byl to opravdu komplikovaný závod,“ řekl Zarco po závodě v Le Mans. „Počasí bylo od pátku nepředvídatelné, ale pracovali jsme velmi dobře a dnes jsme měli skvělý závod. Měl jsem sice špatný start, ale pak jsem zase získal a byl z toho fantastický závod. Pódium doma je vždy speciální,“ dodal Francouz.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 3. místo

Spolu s Millerem a Zarcem vystoupil na podium i Fabio Quartararo. Na podiu v Le Mans tedy byli hned dva domácí závodníci. Quartararo jel závod v Le Mans necelé dva týdny po operaci předloktí, ale to jej evidentně nijak neomezovalo. Na mokré dráze se Quartararovi během závodního víkendu v Le Mans dařilo hůře než na suchu. V mokrých trénincích byl až mimo první desítku, ale kvalifikace se jela na suchu, takže si Quartararo vyjel pole position. V závodě pak opět zapršelo, takže muselo dojít k výměně motocyklů, s čímž měl Quartararo problém. Nejprve málem zajel do Bastianiniho boxu, pak málem nasedl na stroj svého kolegy Viňalese, ale nakonec přece jen dokázal odjet na svém stroji. Za tuto chybu při výměně stroje pak dostal penalizaci v podobě „long lap“, navzdory tomu dojel do cíle jako třetí a nyní je v čele šampionátu s jedním bodem náskoku před Bagnaiou. „Tohle byl nejdivnější závod mého života,“ zhodnotil Quartararo. „Nikdy předtím jsem nejel flag-to-flag závod. Na hladkých gumách jsme byli hodně rychlí, než začalo pršet. Viděl jsem, že Maverick a Jack byli v prvních zatáčkách trochu opatrní a řekl jsem si, že do toho půjdu, jenže pak jsem se dostal do zatáčky číslo 9, kde hodně pršelo a motorka mi dost ujížděla. V tu chvíli jsem si pomyslel, že bude samo o sobě skvělé, pokud se mi podaří dorazit do boxů. Dorazil jsem tam ve správný čas, ale pak jsem málem zajel do Bastianiniho boxu. Pak jsem téměř nasedl na Maverickův stroj, měl jsem v tom fakt nepořádek!“ vyprávěl mladý Francouz. „Ale dostat se na pódium za těchto okolností je úžasné. Za těchto smíšených podmínek jsem to nečekal. To, že nyní vedu šampionátu, pro mě není důležité, protože zbývá ještě 14 závodů, ale je to dobré, protože to znamená, že odvádíme skvělou práci. Při pohledu na podmínky, které jsme dnes měli, jsem se bál, že ztratím pozice, ale naopak jsme jednu získali. V dalších závodech musíme zůstat soustředění a postupovat krok za krokem,“ uzavřel své vyprávění aktuálně vedoucí muž šampionátu.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 4. místo

Bagnaia přijel do Le Mans jako vedoucí muž šampionátu. V závodě dojel jako čtvrtý a v průběžném pořadí šampionátu klesl na druhé místo, přičemž na Quartarara nyní ztrácí pouhý jeden bod. V úplném závěru závodu sice Bagnaia dokázal Quartarara hodně stahovat, jezdil výrazně rychleji než Francouz, ale už to nestačilo na to, aby se před něj dostal. Musel se tedy smířit se čtvrtým místem. „Měl jsem špatný start a udělal jsem chybu v prvním kole, když jsem byl v 6. zatáčce,“ přiznal Bagnaia. „Byl to můj první flag-to-flag závod. Nebylo to snadné, ale svým způsobem jsem si to užíval. Zpočátku jsem se na motocyklu necítil úplně pohodlně, ale na mokru jsem dokázal okamžitě najít svůj rytmus. Skončit čtvrtý v těchto podmínkách je opravdu dobrý výsledek, a to i vzhledem k tomu, že jsem loni byl v dešti velmi pomalý. Teď jsem druhý v šampionátu, jen jeden bod za Quartararem, takže jsem nadšený,“ dodal Ital.

Danilo Petrucci (Tech 3 KTM Factory Racing) – 5. místo

Petrucci minulý rok, když ještě jezdil na Ducati, v Le Mans zvítězil. Letos na KTM dorazil do cíle jako pátý, což je jeho zatím nejlepší výsledek na stroji rakouské značky. „Z tohoto závodu mám opravdu velkou radost!“ sdělil Petrucci. „Udělal jsem sice malou chybu při výměně motorek, protože jsem nezařadil první rychlostní stupeň, kvůli čemuž jsem přišel o několik pozic. Na mokrých gumách pak bylo velmi snadné udělat nějakou chybu. Dojet v první pětce je ovšem vždy velmi dobré. Začínáme si více zvykat na motorku. Určitě jsem chtěl být na pódiu, ale na to se budu muset zdokonalit a být trochu rychlejší. Určitě se musíme zlepšit v kvalifikaci, ale jsem šťastný,“ uzavřel Petrucci.

Foto: Václav Duška Jr.