MotoGP v Le Mans 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) – 1. místo

Velkou cenu Francie sice delší dobu vedl Bagnaia, ale Bastianini jej sedm kol před koncem dokázal předjet a Bagnaia krátce poté upadl. Bastianini si nakonec dojel pro třetí výhru letošního roku. V pořadí šampionátu je nyní na třetím místě, přičemž na vedoucího Quartarara ztrácí jen osm bodů. „Jsem tímto výsledkem překvapen,“ přiznal po závodě Bastianini. „Nicméně tento výsledek ukazuje na skvělou práci celého týmu. Byl to víkend, který nebyl jednoduchý, mechanici měli hodně práce, ale na trati jsme do toho dali vše a toto vítězství patří opravdu nám všem. Podařilo se nám najít okamžik k útoku a vyjeli jsme si další důležité vítězství. Dokonce i satelitní týmy mohou mít v tomto šampionátu své slovo,” dodal vítěz.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Australan Miller se v úvodu GP Francie ujal vedení, ale brzy jej překonal jeho týmový kolega Bagnaia. Později Millera předjel i Bastianini. Po Bagnaiově pádu se Miller vrátil na druhé místo a tuto pozici udržel až do cíle. „S měkkými pneumatikami jsem věděl, že musím zůstat v klidu,“ prozradil Miller. „Snažil jsem se tedy na to v úvodu moc netlačit. Po deseti kolech jsem se začal trochu trápit, ale v polovině závodu jsem pochopil, jak mám jezdit, abych problém zvládl. Podařilo se mi dohnat Pecca a Eneu, ale měli lepší tempo než já. Bylo by hezké mít dnes tři Ducati na stupních vítězů, ale bohužel Pecco havaroval. Mám radost z tohoto druhého místa, protože nám to umožnilo výrazně se posunout v průběžném pořadí. Teď tedy bude důležité takto pokračovat a pokusit se dále snižovat ztrátu v šampionátu!“ řekl dále Miller.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 3. místo

Aleix Espargaro si ve Francii zajistil své celkově čtvrté podium letošního roku. V průběžném pořadí šampionátu je nyní na druhém místě, přičemž na vedoucího Quartarara zaostává jen o čtyři body. „To je neuvěřitelné,“ radoval se Aleix Espargaro. „Dokonce i na takto náročné trati, kde jsem neměl moc skvělý pocit, jsem dokázal dojet na podiu a dokonce jsem snížil i bodový rozdíl mezi mnou a Fabiem. Dnes jsem měl dobré tempo, ale ve chvílích, kdy jsem byl těsně za nějakým jiným jezdcem, nebylo jednoduché udržet předek motorky v klidu. Snažil jsem se tedy udržovat tempo a nechybovat. Když se mi Quartararo začal přibližovat, změnil jsem styl jízdy, abych mu zkomplikoval předjetí. Je to výborný výsledek. Bojujeme o šampionát, což je pro mě čest bojovat se všemi těmito jezdci na tak vysoké úrovni,“ pokračoval Aleix.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 4. místo

Quartararo si jistě přál před domácím publikem dojet na stupních vítězů. Do úplného konce se držel těsně za Aleixem Espargarem, ale předjet jej nedokázal. Musel se smířit se čtvrtým místem. „Od tohoto závodu jsem čekal více,“ přiznal Quartararo. „Můj start nebyl dobrý. Měl jsem stejné tempo jako kluci na čele, nicméně čtvrté místo je to nejlepší, co jsem tentokrát mohl vybojovat. Bylo těžké předjíždět, takže to musíme zlepšit. Každopádně nevzdal jsem to. Během závodu jsem několikrát málem upadl, do boje o podium jsem dal 100 %. Musíme více riskovat, abych mohl uhájit své vedení v šampionátu,“ dodal Quartararo.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 5. místo

Na páté příčce ve Velké ceně Francii skončil Johann Zarco, který dorazil do cíle zhruba o sedm vteřin později než jeho krajan Quartararo. „Jsem docela spokojený, přivezli jsme domů důležité body a měl jsem dobrý závod,“ zhodnotil Zarco. „Neodstartoval jsem moc dobře a poté jsem měl příliš velkou ztrátu na to, abych mohl mířit na lepší pozice. Nakonec jsem ale získal dobrý pocit, teď už se však musíme zaměřit na Mugello,“ dodal Francouz.

