MotoGP v Le Mans 2022: Ohlasy z podia

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 1. místo

Ital Bezzecchi si v Le Mans dojel pro vítězství. V průběžném pořadí šampionátu nyní ztrácí jen jeden bod na vedoucího Bagnaiu, který závod v Le Mans po kolizi s Viňalesem nedokončil. „Jsem velmi šťastný, byl to skvělý závod,“ radoval se Bezzecchi po GP Francie. „Dnes se start povedl, hned jsem se snažil vymanit ze shluku jezdců a nastavit si tempo. Jsem také šťastný, že jsem vyhrál před celou svou rodinou na Den matek, který se dnes slaví v Itálii,“ dodal Ital.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 2. místo

Martin ve Francii bojoval o druhé místo s Marcem Márquezem. V závěru se Martinovi podařilo Márqueze předjet. Márquez krátce po předjetí havaroval. Zarco, který se tím pádem posunul na třetí místo, už v závěru závodu Martinovo druhé místo ohrozit nedokázal. Jorge Martin tedy skončil druhý. „Byl to náročný závod,“ přiznal Martin. „V úvodu jsem málem spadl spolu s Marinim. Pak jsem se ale i díky pádům soupeřů pomalu dostával vpřed. Když jsem se dostal k Márquezovi, věděl jsem, že spolu budeme svádět velký boj. Řekl bych, že tam proběhlo asi tak deset pokusů o předjetí, než se mi konečně podařilo dostat se před něj. Konečně jsem se dostal na pódium, je to mé první podium v této sezóně a mám z něj tedy velkou radost,“ řekl dále Španěl.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 3. místo

Zarco v úvodu svého domácího závodu ztratil nějaký čas kvůli incidentu s Alexem Márquezem, ale pak se dostal do tempa. V závěru doháněl Jorge Martina a Marca Márqueze, kteří spolu bojovali o druhé místo. Poté, co v závěru závodu upadl Marc Márquez, posunul se Zarco na třetí místo a tato pozice mu zůstala až do cíle. „V závěru závodu jsem jel hodně na limitu, protože jsem chtěl předjet Marca (Márqueze) s Jorgem (Martinem),“ prozradil Zarco. „Zároveň jsem se však chtěl vyhnout chybám. Chybu ovšem v závěru závodu naštěstí udělal Marc. Doufal jsem, že bych pak ještě mohl svého kolegu (Martina) aspoň trochu dostat pod tlak, ale on byl opravdu hodně silný. Se třetím místem jsem tedy spokojený. Co se týče startu, tak ten se nám sice podařil, jenže Alex Márquez vjel do první zatáčky příliš rychle, takže jsem o pozice, které jsem po startu získal, zase rychle přišel, protože jsem se mu musel vyhýbat,“ prozradil dále Zarco.

Foto: Mooney VR46 Racing Team