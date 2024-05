MotoGP v Le Mans 2024: Ohlasy z podia

Jorge Martin (Pramac Racing Team) – 1. místo

Martin si v Le Mans díky rekordnímu času zajistil start z pole position, následně ovládl sprint a poté se radoval i v hlavním závodě, díky čemuž navýšil vedení v šampionátu. „Dnes nemám slov,“ radoval se Martin po závodě. „Před startem hlavního závodu jsem sice měl nějaké pochybnosti, ale nakonec jsem dnes byl nejlepší. Děkuji týmu za to, jak skvěle zapracoval na motorce. Fungovala opravdu perfektně. Závodní víkend v Le Mans jsme tedy nemohli zakončit lépe,“ řekl dále spokojený vítěz.

Marc Márquez (Gresini Racing) – 2. místo

Marc Márquez se sice do závodu ve Francii pouštěl až ze třinácté pozice, nicméně ve sprintu i v hlavním závodě se mu nakonec podařilo vybojovat druhé místo. „Odstartoval jsem skvěle, ale ne až tak jako včera,“ přiznal Márquez. „Dnes však bylo více času na posun vpřed a my jsme měli skvělé tempo. Ztratil jsem nějaký čas s di Giannantoniem a před tím ještě s Viñalesem. Když jsem se pak dostal k Martinovi a Bagnaiovi, čekal jsem, že Bagnaia na něj zaútočí, ale protože nezaútočil, zkusil jsem to já na Bagnaiu. V posledním kole jsem měl něco víc a zariskoval jsem,“ dodal Márquez.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Úřadující šampion Bagnaia sprintový závod nedokončil. V hlavním závodě pak bojoval o vítězství, ale nakonec se musel smířit se třetí pozicí. „Člověk nikdy nemůže být úplně spokojený, když nevyhraje, ale jinak to byl dobrý závod,“ zhodnotil Bagnaia. „Podařilo se mi znovu získat dobrý pocit na motorce, ale necítil jsem se tak konkurenceschopný jako dva jezdci přede mnou, oni dnes měli jasně něco navíc. Určitě musíme pokračovat v práci, ale obecně řečeno, pomineme-li sprint, závodní víkend se vydařil, jinak jsme totiž po celou dobu byli rychlí. Po výsledcích, které jsme měli v Le Mans v předchozích dvou letech, je pro nás důležité, že se nám tady podařilo dokončit závod. V závěrečné fázi závodu jsem se snažil zůstat co nejblíže Martínovi, abych se ho pokusil předjet ve 13. zatáčce, ale Marc byl opravdu silný ve třetím sektoru a využil svou rychlost k tomu, aby se dostal přede mě,“ uzavřel Ital.

Foto: motogp.com