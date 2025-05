MotoGP v Le Mans 2025: Ohlasy z podia

Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) – 1. místo

Nedělní závod v Le Mans byl velmi výrazně ovlivněn deštěm. Nejlépe si s podmínkami poradil domácí Johann Zarco, jemuž se na mokrém povrchu často dobře daří. Zarco svou výhrou v Le Mans ukončil 71 let dlouhé čekání na další výhru francouzského jezdce v GP Francie královské kubatury. „Neexistují slova, kterými bych dokázal vyjádřit, co jsem dnes cítil,“ řekl po své výhře dojatý Zarco. „Nečekali jsme, že vyhrajeme. To, že jsme to dokázali zrovna na domácí půdě, je pro nás něco opravdu neuvěřitelného a emotivního. Byl to dlouhý a intenzivní závod, ale strategie, kterou jsme s týmem použili, se opravdu vyplatila. Vsadil jsem na to, že bude pršet, což se ukázalo jako správné rozhodnutí. Vítězství s Hondou je něco, o co jsem usiloval, a teď se nám to podařilo. Obrovské díky patří týmu, mým rodičům, kteří tu byli, aby se mnou zažili Grand Prix, dále děkuji i HRC, sponzorům a všem, kteří nás podporovali. Na tento den nikdy nezapomenu,“ dodal Zarco.

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Marc Márquez v Le Mans ovládl spint. V neděli skončil druhý. V celkovém pořadí šampionátu vede Marc o 22 bodů před svým bratrem Alexem, který nedělní závod ve Francii nedokončil. „Hlavním cílem bylo zůstat plně soustředěný,“ prozradil Marc Márquez. „Za těchto podmínek vás totiž každá malá chyba může stát závod. Trať byla velmi kluzká, ale ne natolik mokrá, aby pneumatiky do mokra fungovaly ideálně. Nejnáročnější částí závodu bylo posledních pět kol. Jel jsem osamoceně, což bylo náročné hlavně po psychické stránce. Motorka fungovala opravdu dobře, ale v mokru nikdy nevíte, co se může stát. Dnes jsme neudělali žádnou chybu. S výsledkem jsem spokojený,“ řekl dále Márquez.

Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 3. místo

Nováček Aldeguer se v sobotu v Le Mans dočkal svého prvního podia ve sprintu. O den později se radoval i ze svého prvního podia v hlavním závodě. V obou případech dojel Aldeguer na třetí pozici. „Nemyslel jsem si, že budu na mokru tak rychlý,“ přiznal Aldeguer. „Měl jsem totiž jen velmi málo zkušeností. Musím říct, že dnes ráno jsem se ve warm upu šetřil, nechtěl jsem nic riskovat. V závodě jsem se držel za zkušenými jezdci, i když jsem zajel do boxů o kolo později než oni. Když to zpětně zhodnotím, dopadlo to dobře. Říkal jsem si, že i čtvrté místo by bylo skvělým výsledkem, ale dnes jsem zkrátka cítil pódium a věřil jsem v něj až do konce. Tomuhle víkendu tedy dávám 10 z 10,“ uzavřel mladý Španěl.

Zdroj: zarco.lcr.mc, ducati.com, gresiniracing.com, foto: LCR Honda