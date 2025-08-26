MotoGP v Maďarsku 2025: Ohlasy z pódia

Marc Márquez si připsal sedmou výhru v řadě. Na pódium jej tentokrát doprovodili Pedro Acosta a Marco Bezzecchi.
Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo
Marc Márquez nenašel přemožitele ani v Maďarsku. Opět vyhrál sprint i hlavní závod a udělal tak další velký krok směrem k zisku titulu. Nyní už má v čele šampionátu náskok ve výši 175 bodů před svým bratrem Alexem, který i po Maďarsku zůstává na druhé pozici. „Měl jsem štěstí, že jsem po srážce s Bezzecchim neupadl. Nečekal jsem, že v druhé zatáčce tolik zpomalí, a tak jsem do něj narazil. Byla to moje chyba,“ přiznal Marc Márquez. „Ztratil jsem tam jednu pozici, ale zůstal jsem trpělivý, protože jsem věděl, že střední směs pneumatiky mi bude hrát do karet. Zahřál jsem ji na ideální teplotu a pořádně jsem zabral. Volba pneumatiky opravdu hrála velkou roli. Dnes ráno jsem si uvědomil, že se střední pneumatikou dokážu jet stejným tempem jako ostatní s měkkou. Věděl jsem také, že budu schopen po celou dobu držet stejný rytmus,“ prozradil dále Márquez.
Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing Team) – 2. místo
V pátek zajel Acosta nejlepší čas v odpoledním tréninku, v sobotním sprintu pak Španěl upadl, ale v neděli si zase vylepšil náladu druhým místem v hlavním závodě. „V pátek jsme začali skvěle, ale pak se to zkomplikovalo,“ sdělil Acosta po Maďarsku. „Nakonec se ale týmu na základě údajů ze sprintu podařilo motorku vyladit. Chci jim všem poděkovat, protože na obou mých strojích pracovali až do dvou hodin v noci. Jsem na ně za to nesmírně hrdý. Děkuji také všem z KTM a Red Bullu a všem ostatním, kteří se snaží projekt KTM stále vylepšovat,“ řekl dále Acosta.
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 3. místo
Bezzecchi se s Aprilií dobře sžil. V průběžném pořadí šampionátu je nyní Bezzecchi na čtvrté pozici a zároveň je nejlepším z jezdců na jiném stroji než Ducati. V Maďarsku si Ital dojel pro třetí místo, nicméně cesta za tímto výsledkem nebyla snadná. „Dnešní závod byl cokoliv, jen ne lehký,“ přiznal v neděli Bezzecchi. „Upřímně jsem nečekal, že se měkká pneumatika bude tak rychle opotřebovávat. Zároveň to ale byla jediná pneumatika, se kterou jsem dokázal dobře brzdit, takže jsem ji potřeboval. Dal jsem do toho všechno, takže musím být spokojený,“ dodal Ital.
Zdroj: www.ducati.com, press.ktm.com, www.aprilia.com, foto: Ducati