MotoGP v Malajsii 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaiovi se v Malajsii hodně povedl start – během velmi krátké chvíle se dostal z devátého místa na druhé. A poté, co upadl vedoucí Jorge Martin, se Bagnaia dostal do vedení. Později jej na pár kol předjel Bastianini, ale nakonec se z výhry raduje Bagnaia, který už má díky tomu titul téměř na dosah ruky. Vede před Quartararem o 23 bodů, přičemž ve hře už je jen 25 bodů. V případě rovnosti bodů by bral titul Bagnaia, protože má více vítězství, takže Bagnaiovi stačí k titulu, aby ve Valencii dojel na 14. místě. „Myslím, že dnešní start byl pravděpodobně jeden z nejlepších v mé kariéře,“ zhodnotil Bagnaia. „Po posunu na druhé místo jsem se snažil závod zvládnout co nejlépe. Jorge Martin za to ze začátku opravdu tvrdě tahal a já jsem cítil, že mi zadní pneumatika nedovolí udržet stejné tempo jako on. Zůstal jsem v klidu a čekal. Nejtěžší moment byl, když mě předjel Enea Bastianini. Když jsem viděl, že jsem rychlejší, vrátil jsem se před něj a udělal jsem vše pro to, abych vyhrál. Dnešek byl důležitý, protože Quartararo byl třetí. K zisku titulu už mi chybí jen dva body, takže ve Valencii máme opravdu dobrou šanci, protože Fabio bude muset závod vyhrát, zatímco já si mohu dovolit být klidně až 14. Chci k tomuto závodu přistoupit, jako by to byl normální závodní víkend a dám do toho všechno jako vždy,“ dodal Ital.

Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) – 2. místo

Bastianini se po velkou část závodu držel těsně za Bagnaiou. Na pár kol se dostal i do čela, ale nakonec skončil druhý těsně za Bagnaiou. O teoretické šance na titul už přišel, ale zisk třetího místa v šampionátu je reálný – na aktuálně třetího Aleixe Espargara ztrácí jenom jeden bod. „Jsem šťastný, protože těchto 20 bodů je důležitých v boji s Espargarem, ale na druhou stranu jsem i trochu smutný, protože když jsem vedl, něco se náhle změnilo a pocit s motorkou už pak nebyl stejný,“ přiznal Bastianini. „Budeme analyzovat data, abychom pochopili, co se změnilo… Důležité je, že jsme opět ukázali, že patříme ke špičce této kategorie. Ve Valencii se pokusíme uzavřít sezónu tím nejlepším možným způsobem,“ řekl dále Bastianini.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 3. místo

Quartararo si v sobotu zlomil prostředníček na levé ruce a do závodu se vydával až z dvanácté pozice, nicméně navzdory tomu všemu dokázal dojet třetí a udržet si tak alespoň teoretickou šanci na obhajobu titulu. Bude to ovšem mít těžké. Aby titul obhájil, musí vyhrát a zároveň musí doufat, že Bagnaia bude patnáctý nebo horší. „Cítím se dobře,“ sdělil Quartararo po závodě v Sepangu. „Už je to dlouho, co jsem se nedostal na pódium. Dnes jsem do toho dal maximum. Nemohl jsem si dojet pro lepší umístění. Jsem na sebe hrdý. Náš hlavní soupeř měl dobrý den, ale nakonec i my jsme měli dobrý den. Přesně vím, kde jsem dnes ztrácel čas. Co se týče mého ježdění, byla to jedna z mých nejlepších jízd sezóny, zejména ta první kola. Jsem velmi šťastný. Podařilo se nám aspoň udržet se v boji o titul až do Valencie. I když jsou naše šance velmi malé, udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom uzavřeli mistrovský boj až ve Valencii,“ dodal Francouz.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 4. místo

Bezzecchi měl potíže v úvodu závodu, kde přišel o několik pozic. Postupně se mu podařilo probojovat se vpřed, později se přiblížil až téměř za záda třetího Quartarara, ale nakonec mu Francouz zase ujel. Bezzecchi se tedy musel smířit s nepopulární „bramborovou“ medailí. „Start sám o sobě byl dobrý, ale pak Pecco (Bagnaia) při brzdění předjel Rinse a Rins narovnal motorku, takže jsem se musel posunout trochu doleva, jenže tam zrovna přijížděl Morbidelli, takže abych se vyhnul jeho zadnímu kolu, musel jsem brzdit a projet to zeširoka,“ popsal své potíže z úvodu závodu Bezzecchi.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

Rins, který zvítězil o týden dříve v Austrálii, si v Malajsii vyjel páté místo. „Závod nebyl špatný, ale hodně jsme se trápili,“ zhodnotil Rins. „Nepodařilo se mi odstartovat zrovna nejlépe a pak jsem uvízl mezi mnoha dalšími jezdci. A když jsem byl za ostatními jezdci, měl jsem problémy s přilnavostí a nedostatkem trakce při výjezdech ze zatáček. Cítil jsem, že úroveň přilnavosti na trati byla mnohem menší než při tréninku a ani jsem nebyl tak silný při brzdění jako v tréninku. To tedy znamenalo, že jsem nebyl schopen předvést tempo, které jsem předváděl v posledních dnech. Páté místo však není špatné a jsou to další body k upevnění mé pozice v šampionátu,“ uzavřel Rins.

