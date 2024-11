MotoGP v Malajsii 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) – 1. místo

Bagnaia kvůli pádu nedokončil sobotní sprint. V neděli ovšem vyhrál. Jedná se o jeho desátou vyhranou Grand Prix v letošním roce. Díky vítězství v GP Malajsie se Bagnaiovi podařilo odsunout definitivní rozhodnutí o titulu až na poslední závodní víkend sezóny. Na Martina ovšem nyní Bagnaia ztrácí 24 bodů a ve hře už je jen 37. „Jak už to tak v neděli často bývá, naše dnešní tempo bylo opravdu konkurenceschopné,“ zhodnotil Bagnaia. „Jorge (Martín) dělal vše, co mohl, aby v úvodu zůstal přede mnou, ale já jsem se na motorce cítil velmi pohodlně, takže jsem dokázal být mnohem agresivnější. Jediný problém je, že i jeho tempo bylo větší než u našich soupeřů, což rozhodně nehrálo v náš prospěch. Nyní musíme pochopit, proč nedokážeme podávat tak dobré výkony ve sprintových závodech. To je oblast, na které musíme do budoucna zapracovat, ale právě teď se musíme soustředit na poslední závodní víkend sezóny a pokusit se udělat maximum. Toto je naše desáté nedělní vítězství v sezóně, což dokazuje, jak skvělou práci jsme letos odvedli,“ dodal Ital.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Martin v Malajsii vyhrál sprint a v hlavním závodě dojel na stupně vítězů. V úvodu hlavního závodu spolu Bagnaia a Martin intenzivně bojovali, pak ale Bagnaia Martinovi ujel a vyhrál. Martin skončil druhý. „Neděli jsem si opravdu užil,“ sdělil Martin po závodě. „Bojovat na dráze s Peccem (Bagnaiou) beru jako privilegium, přece jen už má na svém kontě dva tituly z MotoGP a je to skvělý jezdec. On dnes více riskoval, takže bylo těžké se dostat před něj. Závod jsem si každopádně užil, ale teď už se těším domů. Nejprve si užiju nějakou chvíli s rodinou, ale pak už se hned začnu připravovat na poslední závod roku,“ řekl Martin dále.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo) – 3. místo

Spolu s Bagnaiou a Martinem se na podium podíval i Enea Bastianini, který s Marcem Márquezem bojuje o celkové třetí místo v šampionátu. Před posledním závodem roku dělí Bastianiniho a Márqueze pouhý jeden bod. „Byl to náročný závod, náročnější než včera, protože dnes byla teplota ještě vyšší, a já jsem se navíc stále trápil s nájezdem do zatáčky,“ prozradil Bastianini. „Snažili jsme se ve warm upu udělat krok vpřed, ale nepodařilo se nám to. Když se věci odvíjí tímto směrem, je důležité přivézt motorku do cíle. Jisté věci ale hrály i v náš prospěch, takže jsme nakonec skončili na stupních vítězů. Nyní nás čeká poslední závodní víkend roku. Rád bych toto pódium věnoval Valencii, která v těchto extrémně těžkých časech potřebuje veškerou naši podporu,“ uzavřel Ital.

Foto: Ducati