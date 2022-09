MotoGP v Misanu 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia si připsal čtvrté vítězství v řadě a stal se tak prvním jezdcem Ducati, který tohle dokázal. Díky další výhře se navíc posunul na druhé místo v šampionátu a na vedoucího Quartarara nyní ztrácí 30 bodů. „Dnes to byl opravdu těžký závod,“ sdělil vítěz. „V prvních několika kolech jsem neměl žádnou přilnavost vpředu ani vzadu, takže jsem se bál na to víc zatlačit: Cítil jsem Mavericka velmi blízko a měl jsem co dělat, aby mě nepředjel. Jak ubývalo palivo v nádrži, přilnavost se zlepšovala, takže jsem pak mohl zrychlit a tvrdě bojovat až do konce. Nyní jsme 30 bodů za Quartararem, ale boj o šampionát bude těžký, nemůžeme si dovolit žádnou chybu. Musíme zůstat soustředění,“ dodal Ital.

Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) – 2. místo

Enea Bastianini dorazil v Misanu do cíle jako druhý, přičemž na vítězného Bagnaiu mu chybělo pouhých 0,034 s. „Na začátku jsem měl divný pocit z pneumatik, nebyly totiž dokonale zahřáté,“ přiznal Ital po závodě. „V druhé části závodu už jsem se ale cítil dobře. Zkoušel jsem to až do konce, nejprve ve čtrnácté zatáčce a pak v té poslední. Chtěl jsem vyhrát, ale nejdřív jsem udělal chybu a pak mi Pecco (Bagnaia) těsně před cílem zavřel dveře, takže se nedalo nic dělat. Je hezké stát na stupních vítězů na tomto okruhu, který je pro mě tak výjimečný,“ dodal jezdec.

Maverick Viňales (Aprilia Racing) – 3. místo

Maverick Viňales si v Misanu připsal třetí pódiové umístění letošního roku. Tentokrát dojel do cíle jako třetí. Na vítězství s Aprilií zatím stále čeká. „Teď se nám začalo dařit, takže v tom musíme vytrvat,“ sdělil Viňales. „Chceme vyhrát! Dnes jsem měl opravdu hodně dobré tempo, ale nedokázal jsem najít místo, kde bych Bagnaiu předjel. Jel skvělý závod a nechyboval. Já jsem pak od jisté doby začal mít problémy. Rozhodl jsem se tedy neriskovat pád a raději si dojet pro nějaké body. V dalších závodech budeme mít další příležitosti. Aprilia funguje skvěle,“ řekl dále Viňales.

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) – 4. místo

Těsně pod podiem skončil v Misanu Luca Marini, pro nějž to znamená vyrovnání jeho dosavadního nejlepšího umístění v královské kubatuře. „Musíme být spokojeni, dnes jsem měl dobré tempo,“ řekl po závodě Marini. „O víkendu jsme tvrdě pracovali a je to znát. Dokázali jsme z motorky dostat ještě něco navíc, což mi umožnilo cítit se ještě lépe. První tři byli nedostižní. Snažil jsem se držet co nejblíže za Viňalesem. Až do konce jsem doufal, že budu mít štěstí a dostanu se na podium, ale to se nestalo. Přesto jsem šťastný,“ dodal Marini.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 5. místo

Vedoucí muž šampionátu startoval do závodu v Misanu až z osmé pozice. V závodě pak obsadil páté místo. Šampionát nyní vede o 30 bodů před Bagnaiou a o 33 bodů před Aleixem Espargarem, který v Misanu dojel šestý. „Byl to těžký závod,“ přiznal Francouz. „Ale na druhou stranu to byl vlastně jeden z prvních závodů, kdy jsem jel za jinou motorkou, aniž bych měl problém s přehříváním nebo s tlakem přední pneumatiky. Měl jsem víceméně stejné tempo jako během tréninku, ale za soupeřem jsem samozřejmě měl trochu větší problémy s udržením tempa, než když jsem jel sám. Toto páté místo je pozice, kterou jsme si dnes zasloužili. Nemohl jsem udělat nic víc,“ uzavřel Quartararo.

