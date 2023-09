MotoGP v Misanu 2023: Ohlasy z podia

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1. místo

Jorge Martin měl v Misanu hodně úspěšný víkend. Vyhrál kvalifikaci, následně zvítězil ve sprintu a nakonec se radoval i v hlavním závodě. Navíc se mu podařilo snížit Bagnaiův náskok v čele šampionátu. Nyní Martin ztrácí 36 bodů. „Děkuji všem, kteří mi pomohli dosáhnout tohoto výsledku,“ řekl spokojený vítěz. „Intenzivně pracujeme na zlepšení motorky a já na sobě také hodně pracuji. Zůstat v čele před Marcem (Bezzecchim) a Bagnaiou nebylo snadné. Když jsem viděl, že jsem si vybudoval nějaký náskok, stejně jsem jel naplno. Jsem šťastný, ale teď už se musíme soustředit na další závod,“ pravil dále Martin.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 2. místo

Bezzecchi sice do Misana nepřijel v ideální kondici, trápila jej bolavá ruka, přesto dokázal ve sprintu i v hlavním závodě dojet na stupně vítězů. „Byl to velmi těžký závod, ale nemohl jsem to vzdát,“ sdělil v neděli Bezzecchi. „Chtěl jsem dopřát vítězství svému týmu, své rodině, Valemu a všem fanouškům, snažil jsem se, ale Jorge (Martin) byl velmi rychlý. Bolest byla na konci velmi silná. Dnes večer mě čeká velká párty se všemi mými přáteli!“ dodal Bezzecchi.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bagnaia dorazil do Misana jen pár dní po hrozivé nehodě, kdy mu Binder přejel nohu. Navzdory zranění dostal Bagnaia svolení od lékařů, takže do závodů mohl nastoupit. Přestože jej přejetá noha dost bolela, skončil ve sprintu i v hlavním závodě na třetím místě. „Byl to náročný víkend, ale podařilo se nám splnit cíl, kterým bylo umístění v první pětce v obou závodech,“ prozradil po závodě úřadující šampion. „Tohle bylo maximum, co jsme mohli udělat. Snažil jsem se s Martinem vydržet co nejdéle, ale nedovolila mi to noha. Když to začalo být moc těžké, musel jsem si nechat i Bezzecchiho trochu ujet a snažil jsem se trochu vydýchat a šetřit síly na poslední dvě nebo tři kola, abych Pedrosovi nedal šanci k tomu, aby mě předjel. Jsem ale neuvěřitelně šťastný a hrdý na práci, kterou jsme odvedli. Ztratil jsem jen 14 bodů místo možných 37. Teď jedeme do Indie, tam už snad budu fyzicky v lepší formě a budeme se snažit vybojovat víc bodů do šampionátu,“ řekl dále Ital.

