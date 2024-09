MotoGP v Misanu 2024: Ohlasy z podia

Enea Bastianini (Ducati Lenovo) – 1. místo

Bastianini si před domácím publikem v Misanu dojel pro výhru a posunul se tak na třetí místo v šampionátu. Italovo vítězství bylo navíc stým vítězství značky Ducati v MotoGP. „Toto vítězství je velkým úspěchem, protože tento víkend měl náš výkon vzestupnou tendenci,“ zhodnotil Bastianini. „V sobotu nám k boji o vítězství něco chybělo, ale pracovali jsme až do pozdních hodin, abychom složili celou mozaiku a našli řešení před nedělním závodem. A ono to zafungovalo. Jorge (Martín) byl během závodu extrémně rychlý a nastala chvíle, kdy jsem si nebyl jistý, jestli jeho tempo dokážu udržet, protože jsem začal pociťovat trochu vibrací v zadní části stroje. Jak kola plynula, snažil jsem se přijít na to, jak tento problém minimalizovat. V posledních kolech se ale objevilo něco navíc, co vám umožnilo zabojovat o vítězství. Nakonec jsem se odhodlal k předjížděcímu manévru. Když jsem se do toho pustil, Jorge se mi to pokusil zavřít. Kvůli tomu jsem se musel trochu naklonit a zablokoval se mi předek. Veškerou důvěru jsem tedy vložil do zadní části stroje a udělal jsem vše pro to, abych dokázal projet zatáčkou, což se nakonec podařilo,“ sdělil dále Ital.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Před dvěma týdny Martinovi vůbec nevyšla taktika s výměnou motocyklu. Tehdy získal jenom jeden bod. Druhý závod v Misanu už ovšem Martinovi vyšel o mnoho lépe. Bastianini jej sice v posledním kole předjel, takže Martin dojel do cíle jako druhý, ale vzhledem k tomu, že Bagnaia upadl, podařilo se Martinovi navýšit náskok v čele šampionátu na 24 bodů. „Myslím, že je jasné, že Enea to zkoušel tam, kde nebylo místo,“ zhodnotil Martin Bastianiniho útok v posledním kole. „Teď už ale nemá smysl se rozčilovat, už je rozhodnuto. Každopádně ale vím, že jsem si dnes zasloužil vyhrát. Náš výkon byl během tohoto víkendu vlastně skvělý, takže zde vidím dost pozitivních aspektů. Start se povedl a tempo v závodě bylo super. Pecca (Bagnaiu) jsem dokázal překonat poměrně brzy a sám jsem až do závěru neudělal jedinou chybu. Z hlediska šampionátu je to samozřejmě velmi pozitivní, snižuje to tlak na mou osobu. Tlak je pochopitelně něco, co potřebuji ze všeho nejméně. Moje heslo zní, méně myslet, více jezdit. Snažím se vždy odfiltrovat vše nepodstatné. Když se mi to podaří, neudělám žádnou chybu a můžu všechny kluky porazit,“ uzavřel Martin.

Marc Márquez (Gresini Racing) – 3. místo

Třetí výhru v řadě už Márquez nepřidal, ale na podium se nakonec opět podíval. Po startu ze sedmé pozice dorazil do cíle jako třetí. V průběžném pořadí šampionátu klesl na čtvrté místo za Bastianiniho. „Užijme si toto pódium, přestože jsme dnes měli tempo jen na čtvrté místo,“ řekl Márquez po závodě. „Mohl jsem zariskovat trochu víc a skončit čtvrtý se ztrátou tří sekund za vedoucími, nebo jet na jistotu a skončit čtvrtý se ztrátou osmi sekund... Peccova (Bagnaiova) havárie nám samozřejmě pomohla, bereme tak 16 důležitých bodů. Teď už se ale těším do Indonésie,“ dodal Španěl.

Foto: Ducati