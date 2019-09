MotoGP v Misanu: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 1. místo

V předchozích dvou závodech Márquez vždy těsně před cílem přišel o vítězství. V Rakousku jej na poslední chvíli o výhru připravil Dovi a ve Velké Británii to byl Rins. Nyní se situace obrátila a byl to Márquez, kdo připravil v posledním kole o vítězství jiného jezdce. Nyní Márquez vede šampionát o 93 bodů, takže dalšímu titulu už je opravdu hodně blízko. „Upřímně řečeno, věděl jsem, že dnes nepotřebuji vítězství, protože jsem viděl, že Rins odstoupil ze závodu a Dovizioso byl daleko od nás, ale měl jsem zvláštní motivaci,“ prozradil Márquez po závodě. „Snažil jsem se zůstat s Quartararem co nejvíce a v závěru jsem si nebyl úplně jistý, zda to mám zkusit nebo ne. V posledním kole jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Věděl jsem, že ve třetím sektoru byl Fabio velmi rychlý, takže jsem ho zkusil předjet o něco dříve a zatáčku jsem co nejvíce uzavřel. Fabio dnes zajel opravdu hodně dobrý závod. Snažil jsem se jet tak chytře, jak jen to šlo. V Itálii je vždy příjemné vyhrát, ale je ještě důležitější mít 93 bodů náskok v šampionátu,“ prozradil dále Márquez.



Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 2. místo

Nováček Quartararo vedl velkou část závodu. Byl velmi blízko svého prvního vítězství v MotoGP, ale v posledním kole jej překonal Márquez. Quartararo byl po průjezdu cílem viditelně zklamaný, ale nakonec má z druhého místa radost. „S výsledkem mohu být spokojený. Závod jsme vedli téměř do konce, ale věděl jsem, že Marc něco vyzkouší v posledním kole, protože byl celý víkend rychlý,“ sdělil mladý Francouz. „Dokázal jsem se vrátit před něj, když mě předjel, ale pak jsem byl trochu široký, když mě předjel podruhé. V jedenácté zatáčce jsem byl rychlejší než on a bojoval jsem až do konce, ale museli jsme se spokojit s druhým místem. Na konci měl lepší přilnavost na jedné straně pneumatik, ale já jsem to zase měl lepší na druhé straně, na což jsem hrdý, protože to znamená, že se učím šetřit gumy. Dal jsem do toho všechno, ale Marc má více zkušeností v posledních kolech a dnes to všechno dokázal využít. Je to poprvé, kdy jsem s ním mohl bojovat. A být schopen bojovat se sedminásobným mistrem světa je zatím nejlepší okamžik mé kariéry,“ radoval se Quartararo.



Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) - 3. místo

Stejně jako ve Velké Británii i v San Marinu dorazil Viňales do cíle závodu jako třetí. „Jsem opravdu šťastný, protože jsem ztratil jen asi 1,5 s na vítěze,“ zhodnotil Viňales. „Každým závodem jsme blíž a snažíme se pochopit, jak můžeme být lepší, rychlejší a důslednější. V tomto závodě byla problémem špatná přilnavost asfaltu, a já jsem za těchto podmínek bojoval o nejvyšší pozici. Musíme takto pokračovat. Začínáme rozumět mnoha věcem, ale ještě to nestačí. Musím se zlepšit, ale už v závodech začínám získávat důvěru. Další je Aragon, což je trať, kterou opravdu miluji a kde vždy cítím, že tam mohu být hodně rychlý. Yamaha jde správným směrem. V Silverstone byla Yamaha také docela silná. Kdyby Fabio nespadl, určitě bychom byli oba blízko k získání vítězství. Takže každým závodem se zlepšujeme. Zejména já ještě musím udělat nějaký pokrok, ale zvládnu to. Jsme na dobré cestě a mám opravdu pocit, že máme potenciál bojovat o vítězství, “ dodal Viňales.

Už potřetí v řadě za sebou dojel Valentino Rossi do cíle závodu jako čtvrtý. Na podiu byl naposledy letos v Texasu. „Doufal jsem, že budu bojovat o pódium, protože by bylo krásné slyšet radost fanoušků odtamtud, ale závod se odvíjel víceméně tak, jak jsem očekával,“ přiznal Rossi. „Možná jsem očekával, že Maverick bude o něco rychlejší a Quartararo bude o něco pomalejší, ale přesto tři přede mnou byli prostě rychlejší. Věděl jsem, že na trati jsou dva nebo tři body, kde budu ztrácet nějaký čas. Tento víkend jsme se pokusili problém vyřešit, ale bohužel se nám to nepodařilo. Startoval jsem sedmý a bylo to těžké. Dokázal jsem předjet Doviho, ale pak mě předjel Rins. Dost jsem se trápil při předjíždění Franca, protože vždy, když se mi to podařilo, on opravdu zabral. Věděl jsem, že předjíždění bude na této trati těžké, a tak to i bylo. Nicméně, moje tempo nebylo tak rychlé jako jezdců vpředu. I bez KTM vpředu by bylo obtížné zůstat blízko nich. Od té doby, co se po letní přestávce znovu rozjel šampionát, změnili jsme mnoho věcí na motorce, ale myslím si, že toto je náš opravdový potenciál v tuto chvíli. Ti tři vpředu byli dnes rychlejší, zejména ve výjezdech ze zatáček, tam nám stále něco chybí, “ sdělil dále Rossi.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 5. místo

Jako pátý v Misanu dojel Franco Morbidelli, který tak vyrovnal své dosavadní nejlepší umístění v závodě MotoGP. Pátý už byl i před třemi týdny ve Velké Británii a také letos v Austinu a v Assenu. „Z výsledku mám opravdu radost,“ řekl Morbidelli po dojetí svého stého závodu. „Celý víkend jsme byli opravdu rychlí a měli jsme dobrý pocit z jízdy, ale bohužel kvůli teplotě byla během závodu přilnavost dráhy o něco horší než v tréninku, takže jsem musel trochu zpomalit, abych bezpečně dojel do cíle. Všechny Yamahy byly v Misanu rychlé, ale minulý rok to tak nebylo, takže to vypadá, že jsme se zlepšili. Doufejme tedy, že se nám to podaří přenést i na příští víkend. Dojet před domácími diváky v první pětce bylo něco opravdu velmi speciálního. A navíc to byla taková pěkná náhoda, že to zrovna byla má stá velká cena. Stále si pamatuji svůj první závod v Misanu, kdy jsem v roce 2013 jel jako náhradník; je to, jako by to bylo včera, ale tenkrát by mě vůbec nenapadlo, že dnes budu na tak dobrém stroji, s tak dobrým týmem bojujícím o nejlepší pětku v MotoGP,“ uzavřel Morbidelli.

Foto: Box Repsol