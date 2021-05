MotoGP v Mugellu 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

V italské Velké ceně si pro výhru dojel Fabio Quartararo a navýšil tak vedení v šampionátu. Před svým krajanem Zarcem, který je nyní druhý, má Quartararo náskok 24 bodů. „Stručně řečeno, dnes to bylo plné emocí,“ přiznal Quartararo po závodě v Mugellu. „Pro nás to byl úžasný den, ale zároveň bylo dost těžké zůstat soustředěný. Upřímně řečeno, nevím, jak jsem dokázal udržet toto tempo, protože každé kolo, které jsem jel, jsem přemýšlel o Jasonovi Dupasquierovi. Není to snadná věc a myslím si, že všichni jezdci jeli pro něj. Moje myšlenky jsou s jeho rodinou,“ pokračoval vítěz. „Do první zatáčky jsem najel na druhém místě. Vzpomínám si na rok 2019, kdy jsem zde startoval z druhého místa a myslím, že jsem byl až osmý nebo devátý v první zatáčce. Takže bylo úžasné přijet do první zatáčky druhý. Držel jsem se snadno za Francescem Bagnaiou, a když jsem ho viděl havarovat, chtěl jsem zkusit jet pět kol na maximum. Ale pak mě Johann Zarco předjel. Takže jsem si řekl, že musím jet agresivně, abych si vytvořil náskok. Pomyslel jsem si, že když najedu do první zatáčky jako první, bude to dobré, a to se stalo. Jsem tedy se svým závodem spokojený,“ dodal Quartararo.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 2. místo

Poprvé od svého vítězství v Portugalsku loňského roku, se na podium vrátil Miguel Oliveira. Tentokrát dorazil do cíle jako druhý. „Byl to dobrý závod,“ zhodnotil Portugalec. „Věděli jsme, že tady máme skvělé závodní tempo. Nebyl jsem dost silný, abych na to více tlačil na začátku, ale pak jsem se dostal do svého rytmu, podařilo se mi dostat se na 2. místo a pak jsem dokázal udržet Joana Mira za sebou, což nebylo snadné. Rád bych toto pódium získal za jiných okolností. Můžeme být šťastní, ale ne úplně. Naše myšlenky jsou právě teď s Jasonovou rodinou,“ řekl dále Oliveira.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

Spolu s Quartararem a Oliveirou vystoupil v Mugellu na podium i úřadující šampion Joan Mir, který dorazil do cíle jako třetí. „Dnes bylo opravdu těžké si znovu nasadit helmu, byl to opravdu náročný den,“ přiznal Mir. „To, co se stalo Jasonovi, je neuvěřitelně smutné - všichni jsme lidé a jsme součástí paddockové rodiny, takže samozřejmě prožíváme všechny tyto emoce. Bylo to nejsmutnější pódium v mé kariéře a jsem si jistý, že to tak bylo i pro Fabia a Miguela. Myslím na Jasonovu rodinu a tým a věnuji jim toto pódium. Můj tým tento víkend odvedl skvělou práci, motorka se každým dnem zlepšovala a já jsem do toho dal absolutně vše, takže jsem rád, že jsem jim to oplatil tímto 3. místem. Chtěl bych také věnovat tento výsledek jednomu z členů našeho týmu – Elviovi, který se loni těžce zranil při nehodě, ale nakonec se k nám mohl zde v Mugellu vrátit. Nyní je čas si trochu odpočinout a připravit se na Montmelo,“ dodal úřadující šampion.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 4. místo

Zarco sice tentokrát na podium nestačil, ale v průběžném pořadí šampionátu se posunul na druhé místo za svého krajana Quartarara. „Odvedli jsme maximum, dnes opravdu nebylo snadné jezdit, prožívali jsme tolik emocí,“ řekl Zarco po závodě. „Jsem spokojený s tím, jak jsem dokázal závod dojet. Po nehodě, kterou jsem měl ještě před startem, jsem nevěděl, jestli budu schopen odjet závod, ale nakonec šlo všechno dobře,“ prozradil dále Zarco.

Brad Binder (Rad Bull KTM Factory Racing) – 5. místo

Páté místo si v neděli v Mugellu zajistil Brad Binder na KTM. „Mám dnes radost z pátého místa, i když jsem chtěl víc, byl to ale bláznivý závod,“ zhodnotil Binder, který dále přiznal, že měl nějaké problémy už v zahřívacím kole. „Neměl jsem ideální start a pak jsem byl opatrný v prvních třech kolech. Marc (Marquez) mě trefil, vystřelil mi airbag, což znamenalo, že jsem se nemohl hýbat téměř celé kolo! Poté jsem se konečně mohl dostat do rytmu a pronásledovat skupinu přede mnou, ale neměl jsem na to dost času. Každopádně jsem potěšen dalším umístěním v první pětce. Pokusíme se takto pokračovat i v dalších závodech,“ uzavřel Binder.

