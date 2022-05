MotoGP v Mugellu 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Před dvěma týdny ve Francii Bagnaia také bojoval o nejvyšší příčky, ale skončil na zemi. Nyní před domácím publikem se ovšem dočkal vítězství a v průběžném pořadí šampionátu se díky tomu dostal na čtvrté místo. „Pro nás Italy je to velmi důležitý závod, takže je to určitě speciální vítězství,“ zhodnotil Bagnaia. „Mugello je náročná trať, ale celý víkend jsme perfektně pracovali na dosažení tohoto výsledku, což se nám podařilo. Včera jsem ve třetím tréninku zničil motorku, ale můj tým tvrdě pracoval, abych ji mohl použít dnes v závodě, takže jim musím poděkovat! Start se mi moc nepovedl, někteří jezdci mě předjeli. Věděl jsem však, že když zůstanu v klidu, dokážu se vrátit. Jsem šťastný a myslím, že jsme si toto vítězství opravdu zasloužili,“ řekl dále Ital.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 2. místo

Quartararo měl sice v trénincích na Velkou cenu Itálie potíže a nepohyboval se na nejvyšších příčkách, nicméně v závodě nakonec dokázal dojet druhý a upevnil si díky tomu vedení v šampionátu. Nyní je o osm bodů před Aleixem Espargarem. „Nemyslel jsem si, že by dnes mohlo být pódium možné,“ přiznal Francouz. „Nicméně před závodem jsem si věřil a řekl jsem si, že dnes mám tempo na to, abych byl v top 5. Nakonec jsme obsadili druhé místo. Myslím, že to byl jeden z nejlepších závodů mé kariéry. Samozřejmě bych raději vyhrál, ale jsem rád, že jsem po náročném závodě, jako je tento, na stupních vítězů. Povedl se mi start a dobře jsem předjížděl, přestože mi podkluzoval předek. Před závodem jsem se na motorce necítil tak dobře. Během závodu to nebylo dokonalé, ale bylo to lepší a cítil jsem, kde je hranice. Miluji jízdu na své motorce, hodně jsem se dnes bavil a získal jsem opravdu dobrý výsledek. Odvedli jsme skvělou práci!“ dodal vedoucí muž šampionátu.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 3. místo

Aleix Espargaro už počtvrté v řadě dojel třetí. V průběžném pořadí šampionátu je aktuálně na druhém místě se ztrátou osmi bodů na Quartarara. „Jsem velmi šťastný,“ radoval se po Mugellu starší z bratrů Espargarových. „Mugello je speciální trať, třetí místo patří celému týmu. Během závodu jsem jel velmi soustředěně, nicméně sobotní kvalifikace mě stále trochu štve. Snažil jsem se na maximum, ale podmínky během kvalifikace byly velmi zrádné. Věděl jsem, že dnes to bude s Ducati obtížné. Skoro patnáct kol mi trvalo, než jsem se dokázal dostat před kluky z Mooney týmu. Vlastně si myslím, že jsem neměl o moc pomalejší tempo než Pecco a Fabio, ale když chcete někoho předjet, musíte jít do toho více agresivně, což jsem já dnes nemohl. Pódium je dobré, mám z něj radost, ale vím, že jsme měli navíc,“ přiznal Espargaro.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 4. místo

Pod stupni vítězů skončil v Itálii Johann Zarco, který je v průběžném pořadí šampionátu na páté pozici. „S tímto víkendem jsem spokojený,“ řekl Zarco po závodě. „Mám radost z toho, jak jsem závod zvládl a udělal jsem maximum pro to, abych vybojoval pódium. Tvrdě jsme pracovali a výsledky byly vidět, pocit s motorkou se hodně zlepšil. Pokud dokážeme udržet tyto pocity také v Barceloně

můžeme mířit na důležité pozice,“ dodal Francouz.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 5. místo

Na páté příčce ve Velké ceně Itálie skončil Marco Bezzecchi a byl tedy v tomto závodě nejlepším z nováčků. Ital si dokonce na chvíli užil pocit, jaké to je být v čele závodu. „P5! Co dodat, nádherný závod! Děkuji všem!!“ informoval jezdec stručně své fanoušky na sociálních sítích.

Foto: Václav Duška Jr.