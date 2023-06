MotoGP v Mugellu 2023: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Ital Bagnaia si zhruba před měsícem ve Francii zranil kotník. Navzdory zranění se mu ovšem minulý víkend při domácí Velké ceně velmi dobře dařilo. Vyhrál sprint a nakonec se radoval i z výhry v hlavním závodě. „Tohle vítězství je ještě lepší než to, co jsem zde vybojoval loni,“ radoval se Bagnaia. „Po včerejšku není lepší způsob, jak uzavřít tento víkend než vyhrát svou domácí GP. Byl to skvělý víkend – pole position, vítězství ve sprintu a dnešní vítězství, takže jsem velmi šťastný. Chci poděkovat všem fanouškům, kteří dnes dorazili, publikum bylo skvělé. Tempo bylo dobré, ale podmínky byly velmi náročné, protože dnes byla teplota hodně vysoká. Snažil jsem se nedávat Martinovi šanci se přiblížit, protože měl měkkou pneumatiku a věděl jsem, že jeho potenciál by mohl být vyšší. Snažil jsem se tedy být v klidu a nenervovat se, ale když jsem pak viděl, že se s tím trochu pere, zkusil jsem na to zatlačit víc, abych si udělal náskok. Můj tým odvedl neuvěřitelnou práci a můj fyzioterapeut a trenér mi v tomto období hodně pomohli, takže jim také patří velký dík,“ dodal Ital.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 2. místo

Druhé místo v Mugellu vybojoval španělský jezdec Jorge Martin. Jak sám přiznal, cesta na stupně vítězů nebyla jednoduchá: „Závod byl náročný,“ zhodnotil Martin. „Zvolil jsem měkkou pneumatiku, protože střední mi tolik nevyhovovala. Včera to vyšlo, takže jsem zariskoval i tentokrát, nicméně v druhé polovině závodu už jsem docela ztrácel přilnavost. Dělal jsem všechno proto, abych si udržel náskok před soupeři, ale poslední čtyři kola byla opravdu náročná. Každopádně jsem ale dokázal dojet do cíle a vybojoval jsem důležité body pro šampionát,“ řekl dále španělský závodník.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 3. místo

Zarco v závěru závodu dokázal překonat Luca Mariniho a dostal se tak na podium. „Jsem šťastný,“ radoval se po závodě Francouz. „Se střední směsí vzadu se mi jezdilo dobře. Očekával jsem tedy, že pneumatika bude v závěru závodu fungovat lépe, jenže tomu tak nebylo. Poté, co jsem se dokázal dostat před Mariniho, chtěl jsem se ještě pokusit dohnat Jorgeho, ale ten jel s měkkou pneumatikou velmi dobře. Přesto si však myslím, že náš dnešní výsledek je skvělý,“ uzavřel Zarco.

Foto: Ducati