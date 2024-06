MotoGP v Mugellu 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Úřadující šampion Bagnaia si v Mugellu dojel pro výhru ve sprintu. Na startovním roštu hlavního závodu se sice kvůli penalizaci za incident s Alexem Márquezem musel posunout o tři místa vzad, nicméně velmi rychle se mu podařilo probojovat se na první pozici a nakonec se může radovat i z vítězství v nedělním závodě. „Byl to neuvěřitelný závod,“ zhodnotil Ital. „Nebylo to snadné, protože jsem byl pátý na startovním roštu, ale strategie zafungovala perfektně. Pomohlo nám i to, že Maverick (Viñales) jel v jednom místě po startu trochu zeširoka. Začal jsem diktovat tempo od začátku, ale bylo těžké zvládnout zadní část motorky. Vždycky jsem mohl jet efektivně jen pár kol. Nakonec se nám podařilo získat výhru v tomto fantastickém víkendu s neuvěřitelnou atmosférou, kterou zde tvoří fanoušci. Vidět to moře lidí pod pódiem bylo neskutečné. Jsem také šťastný za Eneu, jel skvělý závod. Děkuji Mugello, byli jste všichni skvělí,“ uzavřel spokojený Bagnaia.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Bastianini několik kol bojoval s Márquezem o třetí místo, v samotném závěru se ovšem Ital dostal do velmi rychlého tempa, díky čemuž nakonec dokázal nejen ujet Márquezovi, ale také dohnat a předjet Martina. Tým Ducati Lenovo tedy v Mugellu nakonec slavil double. „Dojet na stupních vítězů před domácím publikem je skvělé,“ radoval se Bastianini. „V poslední době nám některé věci nefungovaly správně, ale problémy jsme vyřešili a dnes jsme opravdu jeli na hranici možností. Jsem velmi šťastný. V polovině závodu jsem sice měl trochu propad formy, ale poté, co mě předjel Marc (Márquez), jsem si uvědomil, že nastal čas více zabrat. Během posledního kola jsem viděl, že se přibližuji Jorgemu (Martínovi), takže jsem si řekl, že druhé místo je reálné. Podařilo se mi to v poslední zatáčce a jsem velmi šťastný. Tuto výhru bych rád věnoval svému psovi, který minulý týden zemřel. Svým způsobem byl jako moje dítě!“ řekl dále Bastianini.

Jorge Martin (Pramac Racing Team) – 3. místo

V italském sprintu Martin upadl, v hlavním závodě nakonec dojel třetí, nicméně ještě krátce před koncem doufal, že by se mu mohlo podařit zabojovat o vítězství. Třetí místo je pro něj tím pádem trochu zklamání. Navíc se po Itálii snížil jeho bodový náskok v čele šampionátu na osmnáct bodů. „Kvůli poslednímu kolu jsem trochu zklamaný,“ přiznal Španěl. „Od soboty se nám podařilo udělat pokrok. Byl jsem schopen se držet těsně za Peccem (Bagnaiou). V závěru se mi dařilo stahovat jeho náskok, takže jsem pomýšlel na to, že bych na něj mohl zaútočit, ale už jsem byl až příliš na limitu. A nakonec se v posledním kole stalo to, co se stalo. Jsem na sebe naštvaný, ale teď už s ním nic neudělám. Musím si odpočinout a vrátit se v Assenu ještě silnější,“ dodal Martin.

