MotoGP v Mugellu 2025: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Marc Márquez si v sobotu v Mugellu zajistil svůj 100. start z pole position. V neděli si pak jezdec číslo 93 dojel pro svou 93. výhru. „Na začátku závodu jsem se snažil šetřit pneumatiky, abych si příliš brzy nezadělal na problém,“ prozradil Marc Márquez po závodě. „Pokaždé, když jsem se snažil kontrolovat situaci, Pecco zaútočil. Brzdil velmi prudce a velmi pozdě, zatímco já jsem se více soustředil na rychlost v zatáčkách. Když se Alex ujal vedení, věděl jsem, že je čas na to, abych se do toho opravdu opřel, protože on měl skvělé tempo. Podmínky na trati dnes byly docela zrádné. Udržovat příliš rychlé tempo bylo tedy riskantní. Pokud by mě někdo dojel, plán B by byl prostě dojet do cíle,“ dodal Marc.

Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 2. místo

Mladší z bratrů Márquezových během italského závodu chvíli vedl, ale nakonec opět dojel druhý. Druhé místo mu patří i v průběžném hodnocení šampionátu. Po devíti závodních víkendech ztrácí na svého bratra Marca 40 bodů. „Dnes jsem byl téměř dokonalou verzí sebe sama,“ zhodnotil Alex Márquez svůj nedělní výkon v Mugellu. „Porazit červené motorky bylo těžké, přesto se nám to částečně podařilo. Byl to okruh, kde jsme mohli mít šanci snížit bodovou ztrátu na Marca, ale nakonec byl lepší než my. Teď nás čeká rušné období, co se závodů týče, takže bylo důležité zahájit tuto sérii závodů co nejlépe,“ řekl dále Alex.

Fabio di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing) – 3. místo

V úvodu italského závodu o nejvyšší příčky bojovali bratři Márquezovi s Bagnaiou. V závěru ale Bagnaia ztratil tempo a klesl na čtvrté místo za Fabia di Giannantonia. Poté, co di Giannantonio předjel Bagnaiu, začal dojíždět i Alexe Márqueze, ale před něj už se nedostal. „Jako malý jsem v Mugellu obdivoval italské jezdce na stupních vítězů, takže dojet právě zde na třetím místě je pro mě splněný sen,“ radoval se po závodě jezdec z Říma. „Když jsem byl v závodě čtvrtý, říkal jsem si, že čtvrté místo dnes neberu. Až do úplného konce jsem jel na maximum. Nakonec mi předjetí vyšlo a obsadili jsme třetí místo. Je to pro nás celé úžasné, hlavně to, jak jsme se po posledních těžkých závodech dostali zpět do formy. Tento výsledek nám dává spoustu motivace do dalších závodů. Ještě ale musíme zapracovat na kvalifikaci, abychom startovali více vpředu. Každopádně ten pocit z toho, že jsem mohl být na stupních vítězů v Itálii, je úžasný, mám z toho husí kůži! A s těmito speciálními barvami „Cremonini Live 25“ je to ještě výjimečnější!“ dodal spokojený di Giannantonio.

Zdroj: ducati.com, gresiniracing.com, vr46racingteam.it, foto: Ducati