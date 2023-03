MotoGP v Portimão 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Úřadující šampion Francesco Bagnaia zahájil sezónu vítězstvím ve sprintu a následně ovládl i hlavní závod. „Tohle je rozhodně nejlepší start sezony, jaký jsem kdy v kariéře zažil, takže můžu být jedině rád,“ radoval se Bagnaia. „Můj tým a já jsme během testování odvedli skvělou práci, takže nastavení motocyklu bylo již na začátku víkendu do značné míry předem jasné. V Argentině bude situace určitě jiná. Přesto je můj pocit s novým motocyklem neuvěřitelný, takže si myslím, že budeme připraveni čelit jakékoli situaci,“ dodal Ital.

Maverick Viñales (Aprilia Racing) – 2. místo

Na podium se v hlavním portugalském závodě probojoval Maverick Viňales. Španěl obsadil druhé místo. Na své první vítězství s Aprilií tedy stále čeká. „Mám dobrý pocit,“ řekl Viňales po portugalském závodě. „Cítím, že práce, kterou jsme tento víkend odvedli, se nám vyplatila. Několikrát jsem se snažil předjet Pecca (Bagnaiu), ale nešlo to. Pokoušel jsem se o to i v posledním kole, ale pozdě jsem zabrzdil. Zadní pneumatika už navíc neměla takovou přilnavost, takže už nešlo udělat nic víc. Gratuluji týmu, pracoval opravdu skvěle. Mám obrovskou radost. Je to začátek, na kterém můžeme stavět. Nevím, co říct. Zkrátka jsem šťastný, že jsme bojovali s těmi nejlepšími, což byl náš dlouhodobý cíl, kterého se nám dnes podařilo dosáhnout,“ sdělil dále Španěl.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 3. místo

Nejlepší nováček loňského roku – Marco Bezzecchi skončil na úvod letošního roku na třetím místě v hlavním portugalském závodě. V sobotním sprintu sice do cíle nedojel, ale hlavním závodem si spravil chuť. „Včera jsem chyboval, ale dnes mám velkou radost,“ sdělil Bezzecchi. „Věděl jsem, že nejdůležitější bude dobře odstartovat. Pak jsem za to pořádně vzal, takže jsem se dokázal dostat k Maverickovi. Soustředil jsem se na něj a neohlížel jsem se za sebe. Za všechno vděčím týmu. Rád bych mu tedy poděkoval a stejně tak děkuji i své rodině a přátelům doma. Teď míříme do Argentiny!“ uzavřel Ital.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 4. místo

Johann Zarco v závěrečné fázi portugalského závodu dokázal vybojovat čtvrté místo. „S výsledkem jsem velmi spokojen,“ zhodnotil Zarco svůj nedělní výkon. „Měl jsem dobrý start, ale v úvodních kolech jsem ztratil nějaké pozice. Stále jsem na to tlačil a bojoval jsem, až se mi nakonec podařilo dojet na čtvrtém místě. Je to skvělý výsledek pro mě i pro tým Prima Pramac Racing. Okruh je velmi náročný, ale soustředil jsem se na jízdu a snažil jsem se zůstat konzistentní. Jsem rád, že jsem pro tým a pro všechny naše sponzory přivezl domů tento výsledek. Děkuji svému týmu za skvělou práci, kterou o víkendu odvedli. Děkuji také všem fanouškům, kteří nás podporovali. Nyní se těšíme na další závod a budeme nadále tvrdě pracovat, abychom se ještě zlepšili,“ sdělil dále Zarco.

Alex Márquez (Gresini Racing MotoGP) – 5. místo

Alex Márquez má za sebou první závodní víkend se strojem značky Ducati. Španěl ovládl první trénink a pak také warm up, v závodě nakonec uzavřel první pětku. „Snažil jsem se všemi způsoby udržet čtvrtou pozici, ale ve čtrnácté zatáčce jsem to dostatečně nezavřel, čehož Zarco využil,“ prozradil po závodě mladší z bratrů Márquezových. „Na první závod to nebylo špatné, takže do Argentiny rozhodně jedeme s velkým sebevědomím. Dal jsem do toho 100 %, chvíli jsem si dokonce věřil i na pódium...to už se mi nějakou dobu nestalo. Víme, na čem teď musíme zapracovat, abychom vylepšili závěrečnou fázi závodu. V Termas de Rio Hondo budeme připraveni,“ dodal Márquez.

Foto: Ducati