MotoGP v Portugalsku 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Loni se Quartararovi v Portugalsku příliš nedařilo, letos zde ovšem po startu z pole position zvítězil a ujal se vedení v šampionátu. „Je dobré mít zpět tuto náladu, jsem teď plný sebevědomí,“ přiznal Quartararo, který zítra slaví dvaadvacáté narozeniny. „Nyní víme, co musíme udělat, abychom byli konkurenceschopní. Pokud mám dobrý pocit vpředu, jedu rychle. V dnešním závodě jsem se soustředil jen na svou jízdu - ale to tempo! To jsem opravdu nečekal! Byl jsem jen asi o půl sekundy pomalejší než v kvalifikaci, takže to bylo úžasné. Cítil jsem také tlak ze strany Rinse, který byl těsně za mnou. Chtěl jsem si udělat náskok, ale on pak udělal chybu. Jezdil jsem dobře, s lehkostí a dokázal jsem ujíždět Bagnaiovi, takže jsem byl šťastný. Odvedli jsme úžasnou práci! Včera jsme byli první ve všech trénincích i kvalifikaci a dnes jsme vyhráli. Takže velké díky týmu. Jsou to důležité body a nyní jdeme na jednu z mých oblíbených tratí, do Jerezu. Už se nemůžu dočkat, až tam pojedeme,“ dodal Francouz.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Bagnaia v portugalské kvalifikaci zaznamenal nejlepší čas, ale zajel jej pod žlutými vlajkami, takže mu byl následně smazán. Místo z prvního místa tak nakonec startoval z jedenáctého, ale v závodě se dokázal posunout výrazně vpřed. Dojel si pro druhé místo. „Mám opravdu radost z výsledku dnešního závodu!“ prohlásil Bagnaia. „Když jsem startoval jedenáctý, mým cílem bylo skončit v první pětce, ale podařilo se mi dokonce vystoupit na pódium! Navíc to byla trať, kde jsem se v minulé sezóně hodně trápil. Letos jsem tu ovšem měl skvělý pocit z motocyklu. V posledních kolech jsem dost trpěl, ale nakonec jsem dokázal uhájit druhé místo před Mirem. Díky to jsme nyní druzí v šampionátu. Chci poděkovat svému týmu za skvělou práci, kterou jsme společně tento víkend odvedli! Nyní pojedeme do Jerezu, což je trať, která se mi opravdu líbí,“ řekl dále Bagnaia.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

Úřadující šampion Joan Mir se ve třetím závodě letošního roku poprvé probojoval na podium. Dosud byl nejlépe čtvrtý při prvním závodě v Kataru. „Očekával jsem, že budu mít dobré závodní tempo, protože dnes ráno jsem se ve warm upu cítil hodně silný, ale neočekával jsem, že budu mít uprostřed závodu potíže,“ přiznal Mir. „Nejsem si jistý proč, ale začal jsem dost bojovat s přední částí motocyklu, což je něco, na co se musíme důkladně podívat a poučit se z toho. Ale celkově jsem šťastný, protože jsme měli dobrý víkend a dokázal jsem se dostat na pódium na trati, která pro mě není nejlepší. Těším se na Jerez a doufám, že tam dosáhnu dalšího dobrého výsledku, i když to bude určitě velmi těžký závod,“ uzavřel Mir.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 4. místo

Těsně pod podiem v Portugalsku skončil Franco Morbidelli. „Jsem velmi šťastný, že jsem dnes dojel čtvrtý, byl to pro nás skvělý víkend,“ sdělil Ital. „Závod byl opravdu dobrý. Na začátku jsem se dokázal probojovat vpřed. Pa jsem měl dost dobrý rytmus a tempo na to, abych zůstal vpředu a bojoval o umístění na stupních vítězů. Byl jsem tím trochu překvapen a jsem hrdý na to, že jsme to dokázali. Bohužel jsem neměl dostatek potenciálu k plnému útoku, ale i tak jsem s tímto výsledkem opravdu spokojen. Je to dobrá dávka energie po dvou závodech v Kataru, pocit z motorky je zpět a nyní si musíme jen užít tento okamžik. Uvidíme, co se stane v Jerezu! “ dodal Morbidelli.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 5. místo

První pětku v neděli v Portugalsku uzavřel Brad Binder na motocyklu značky KTM. „Jsem šťastný, že jsme vybojovali naši první TOP 5 této sezóny,“ sdělil po závodě Binder „Přál jsem si dnes být na stupních vítězů a myslel jsem si, že máme potenciál na to se tam dostat asi pět kol před koncem. Tlačil jsem na to tak silně, jak jsem jen mohl, ale nebyl jsem schopen v závěru zajet tak čistá kola, jak jsem chtěl. Celkově jsem dnes vydal své absolutní maximum. Velké díky týmu, protože jsme odvedli skvělou práci, když jsme připravovali motorku na závod,“ uzavřel Binder.

Foto: Václav Duška Jr.