MotoGP v Portugalsku 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Úřadující šampion ve středu před GP Portugalska oslavil třiadvacáté narozeniny a v neděli si pak dal dodatečný dárek v podobě vítězství a posunu do čela šampionátu. Výhra v Portugalsku byla pro Quartarara jeho první v tomto roce. Před tím naposledy vyhrál loni koncem léta ve Velké Británii. „Toto vítězství jsem vybojoval díky tomu, že jsem jel hodně na limitu,“ přiznal Quartararo. „Abych byl upřímný, stejně tak jsem hodně jel na limitu i v Argentině a Austinu, ale až tady jsem se na motorce cítil dobře. Rovinka není tak dlouhá a navíc jsme tu měli přilnavost, takže jsem na to mohl hodně zatlačit. Dnes jsem se po warm upu cítil úžasně. V závodě se mi povedl úžasný start. Od začátku jsem chtěl jet agresivně, protože vím, že když tady jedeme za soupeři, je to trápení. A dokázali jsme to! Jsem super šťastný, protože se mi podařilo získat první vítězství v sezóně. Pro mě je nejdůležitější se nikdy nevzdávat, a ukázalo se, že to bylo opravdu nejdůležitější,“ dodal Francouz.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 2. místo

Francouz Zarco startoval do portugalského závodu z pole position, v samotném závodě ovšem nestačil na svého krajana Quartarara a skončil druhý. Na své první vítězství v MotoGP si ještě bude muset počkat. „Jsem velmi šťastný,“ sdělil Zarco po závodě. „Od začátku jsem věděl, že můžeme bojovat o stupně vítězů, což se nám podařilo. Pro mě i tým bylo velmi důležité, abychom si vedli dobře, abychom znovu získali sebevědomí. Udělali jsme velké kroky vpřed a doufáme, že budeme moci takto pokračovat,“ řekl dále Zarco.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 3. místo

Poté, co Miller a Mir společně upadli, se nakonec na podium podíval Aleix Espargaro, pro kterého to bylo druhé letošní podium. „Jsem velmi šťastný!“ těšil se ze třetího místa Aleix. „Fabio byl dnes k neporažení. Start jsem neměl úplně perfektní, takže jsem v úvodu ztratil nějaký čas a o další jsem pak přišel kvůli boji s Alexem Márquezem. Našel jsem si ale vlastní tempo, které bylo opravdu dobré. V úplném závěru jsem se dokonce pokusil zaútočit na Zarca. Jednalo se ovšem o příliš velký risk, proto jsem se radši spokojil se třetím místem. Znovu jsme předvedli, že můžeme bojovat o nejvyšší pozice,“ dodal Aleix.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

V kvalifikaci se Rinsovi nedařilo, takže startoval až z 23. místa. V závodě už si ovšem počínal velmi dobře. Rychle se posunul vpřed a nakonec dojel do cíle jako čtvrtý. Polepšil si i v průběžném pořadí šampionátu. Nyní má stejně bodů jako vedoucí Quartararo, nicméně na rozdíl od Quartarara letos ještě nezvítězil, takže mu patří druhé místo. „Byl to dobrý závod,“ zhodnotil Rins. „Dostal jsem se docela daleko vzhledem k mému umístění na startovním roštu. Tyto body jsou velmi důležité a je skvělé, že jsme se posunuli v žebříčku nahoru. Nyní jsem na druhém místě, na stejné úrovni s Fabiem. Upřímně, dnes jsem věřil ve svůj potenciál, i když jsem věděl, že to bude těžké. Věděl jsem, že bych mohl mít dobrý rytmus a silný závěr. Kontrast mezi včerejškem a dneškem je obrovský, včera jsme neměli moc chuť slavit, ale nyní můžeme být se závodem spokojeni!“ radoval se Rins.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 5. místo

Domácí Oliveira, který si v roce 2020 vyzkoušel, jaké to je vyhrát před domácím publikem, tentokrát dojel pátý. „Dnes jsme si věřili na víc, ale během závodu jsme měli pár problémů,“ prozradil Oliveira. „Nebyl jsem příliš spokojen s naší volbou směsi přední pneumatiky. Nicméně to, že jsem se dostal do první pětky v den, kdy jsem se na trati necítil úplně komfortně, bereme. Je to také dobrý základ pro vybudování dobré motivace pro Jerez. Jezdit před domácím publikem a všemi fanoušky mi dělá radost. Jsem rád, že jsem se jim odvděčil aspoň touto pátou pozicí,“ uzavřel Portugalec.

