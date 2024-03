MotoGP v Portugalsku 2024: Ohlasy z podia

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1. místo

Před třemi lety měl Jorge Martin v Portugalsku velmi těžkou nehodu, po níž musel vynechat několik závodů. Letos si ovšem z Portugalska odváží daleko lepší vzpomínky. V sobotním sprintu obsadil třetí místo, v neděli se mu podařilo vyhrát hlavní závod a navíc se posunul do čela šampionátu. „Toto je trať, kde jsem v roce 2021 málem přišel o všechno,“ zavzpomínal Martin. „Tehdy jsem si v sedmé zatáčce zlomil devět kostí a tentokrát jsem tady vyhrál. A to, že jsem nyní ve vedení šampionátu, ukazuje mou sílu, odhodlání a vášeň pro tento sport,“ pravil dále Španěl.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Enea Bastianini se do portugalského závodu vydával z pole position. V samotném závodě se pak Ital držel v bojích o umístění na stupních vítězů. V předposledním kole jezdil na třetí pozici. Nicméně v nájezdu do posledního kola do té doby druhého Viñalese zradila technika, takže se Bastianini nakonec posunul na druhé místo. „Byla to dobrá bitva,“ zhodnotil nedělní závod Bastianini. „Až do samého konce jsem nepřestával věřit, ale Jorge Martin byl hodně silný a jel opravdu perfektní závod, takže jsem se musel spokojit s druhým místem. To je pro mě dobrý výsledek, protože Portimão nepatří mezi mé oblíbené okruhy. Tedy… okruh je to skvělý, ale před tímto víkendem si mi tu nikdy moc nedařilo,“ pokračoval Ital. „My tři v čele jsme na to po celý závod hodně tlačili, nicméně na vítězství jsem dnes nestačil. To, že byl přede mnou Maverick (Viñales), mi trochu zkomplikovalo život, protože byl opravdu silný ve čtvrtém sektoru a ve zbytku kola jsem se k němu nikdy nedokázal dostat dostatečně blízko. Asi by bylo jednodušší zabojovat o výhru, kdybych byl před ním, ale v úvodním kole jsem byl trochu nervózní a udělal jsem příliš mnoho chyb. Rád bych poděkoval týmu a své rodině za podporu, protože po tak komplikované loňské sezóně nebylo snadné vrátit se na přední pozice,“ řekl dále Bastianini.

Pedro Acosta (Red Bull GAS GAS Tech3) – 3. místo

Devatenáctiletý nováček Acosta jel v Portugalsku svůj druhý závod v královské kubatuře a nakonec se v něm propracoval až na stupně vítězů. Acosta je třetím nejmladším jezdcem, jemuž se v královské kubatuře podařilo dostat na podium. „Můj tým vždycky pracuje jako ďas, aby mi poskytl ten nejlepší stroj,“ řekl po závodě Acosta. „Odvedli jsme úžasnou práci. Od začátku závodu jsem se na motorce cítil mnohem lépe než včera. Dosud jsem jezdil jen dlouhé závody, takže hlavní závod je pro mě přirozenější. Pneumatiky jsme zvládli pošetřit docela dobře a povedlo se nám i mnoho dobrých předjížděcích manévrů. Nejvíce mě však bavil Pecco Bagnaia, protože jsem za ním strávil hodně času a mohl jsem se od něj učit, což byla skvělá příležitost. Byl to pro nás skvělý víkend, ale musíme zůstat nohama na zemi, protože je tu mnoho dalších nových okruhů, které se musíme naučit, takže se nyní zaměříme na ten další a pokusíme se zajet co nejlépe v Austinu,“ dodal Španěl.

Foto: Pramac Racing