MotoGP v Portugalsku: Ohlasy prvních pěti v cíli

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3) – 1. místo

Oliveirovi se na domácí dráze dařilo. V sobotu si vyjel pole position, v neděli dobře odstartoval, vedl celý závod a nakonec se i raduje z výhry. „Je to neskutečné. Člověk o takových závodech sní, a když to konečně zvládne, je to neuvěřitelné. Nemám slov,“ radoval se po závodě Oliveira. „Děkuji všem lidem a všem fanouškům doma, kteří tu dnes nemohli být. K mému týmu: Byl to skvělý způsob, jak se rozloučit s Tech3 – zajistit jim tento úspěch. Moje rodina neviděla moje první vítězství naživo, takže je skvělé, že tu byli. Je neuvěřitelný den a je to opravdu velmi emotivní dokončit sezónu na tak vysoké úrovni a s tak silným výkonem jako dnes,“ řekl dále spokojený vítěz.

Jack Miller (Pramac Racing) – 2. místo

Miller se sice po větší část závodu držel za Morbidellim na třetí pozici, ale nakonec jej v závěru předjel a těší se z druhého místa. „Nemůžu dostatečně poděkovat týmu Pramac Racing, byl pro mě jako rodina, díky němu jsem mohl růst po jezdecké i lidské stránce. Toto pódium je pro ně za veškerou práci, kterou pro mě udělali,“ řekl Australan po závodě v Portugalsku.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 3. místo

Morbidelli skončil v Portugalsku na třetí pozici, což mu stačilo na to, aby letošní sezónu uzavřel jako vicemistr. „Dnešní závod se mi líbil a tato trať je úžasná, je sice náročná, ale i příjemná na jízdu,“ prozradil Ital. „Učinili jsme správný výběr pneumatik a ohromilo mě tempo, které jsme dokázali udržet. Miguel [Oliveira] měl dnes něco navíc, takže jsme se ho nedokázali udržet. Dal jsem do toho všechno, co jsem mohl, abych se pokusil odjet pronásledovatelům, nicméně Jack [Miller] přesto zůstal těsně za mnou. Nakonec dokázal zaútočit a já už jsem nebyl schopen mu to vrátit, takže obrovské gratulace jemu i Miguelovi. Jsem šťastný, že jsme šampionát dokončili na druhém místě; být vicemistrem světa MotoGP je něco skvělého. Můj sen je samozřejmě něco víc než toto, ale dnešek si budu pamatovat navždy. Chci poděkovat svému týmu za to, že mi toho pomohl dosáhnout. Nyní budu pracovat na tom, abych se zlepšil. Uvidíme, co přinese příští sezóna,“ dodal Morbidelli.

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) – 4. místo

Pol Espargaro, který jel v Portugalsku svůj poslední závod za KTM, sice v tomto závodě na podium nevystoupil, nicméně v šampionátu se díky čtvrtému místu z portugalského závodu dostal na celkově páté místo, přičemž má stejný počet bodů jako čtvrtý jezdec v pořadí (Pozn.: Vlivem počtu vítězství je ovšem čtvrtý Dovi a Espargaro je pátý). „Nebyl to sice jeden z mých nejlepších závodů, ale celkově můžeme být velmi spokojeni s konečným výsledkem v letošním roce a se způsobem, jak jsme uzavřeli čtyři společné roky,“ sdělil po závodě Espargaro. „Mít stejný počet bodů jako jezdec na 4. místě šampionátu, umístit se před mnoha dalšími továrními motocykly a vidět KTM letos vyhrát tři závody, je pro tým úžasné. Jsem hrdý na to, že jsem vybojoval pět umístění na pódiu a dvě pole position. Jsem opravdu hrdý na to, co všechno jsme společně dokázali. Svým způsobem je smutné se loučit, ale cítím, že s těmito výsledky v šampionátu je to nejlepší způsob, jak se rozloučit,“ dodal mladší z bratrů Espargarových.

Takaaki Nakagami (LCR Honda) – 5. místo

První pětku v Portugalsku uzavřel Japonec Nakagami. „Vydal jsem ze sebe maximum, jsem šťastný z dnešního výkonu! Byly to skvělé bitvy a byli jsme silní! Díky za veškerou podporu,“ napsal Nakagami po závodě svým fanouškům na sociální sítě.

Foto: Václav Duška Jr.