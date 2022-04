MotoGP: V Portugalsku se z výhry raduje úřadující šampion Quartararo

V Portugalsku se jezdci MotoGP pustili do svého závodu hned po jezdcích Moto3. Z první pozice dnes v královské kubatuře startoval Johann Zarco. Na startu nakonec chyběl Raul Fernandez. Španěl si včera poranil ruku. Sice nemá nic zlomeného, ale ruka jej hodně bolí, takže mu lékaři nakonec nedovolili. Francesco Bagnaia si včera zranil rameno, ale do závodu nastoupit smí.

Po startu závodu, který byl vypsán na 25 kol, se vedení ujal Joan Mir. Na druhé místo se rychle dostal Fabio Quartararo, který startoval pátý. Zarco se po startu z pole position naopak propadl – klesl na páté místo. O chvíli později se pak Zarco dostal před Alexe Márqueze a v následujícím kole předjel Zarco také Millera a posunul se na třetí místo.

Dvaadvacet kol před koncem už vedl Fabio Quartararo, který v Portugalsku před rokem vyhrál. Mir klesl na druhou pozici. Třetí byl Zarco. Následovali Miller a Alex Márquez. Vpřed se posouval Alex Rins, který startoval ze zadních pozic – nyní už byl osmý.

Jednadvacet kol před koncem upadl Jorge Martin. Jezdec odešel po svých, ale z Portugalska odjede s nulou na kontě, což je jeho třetí letošní nula (z pěti dosud odjetých závodů).

Osmnáct kol před koncem stále vedl Quartararo. Druhý byl Mir, třetí Zarco a čtvrtý Miller. O páté místo se ovšem dost bojovalo. Před Alexe Márqueze, který měl dobrý úvod závodu, se během krátké chvíle dostali Aleix Espargaro a Alex Rins. V dalším kole se Alex Márquez propadl na osmé místo za domácího Oliveiru a za sebou už pak měl svého staršího bratra Marca.

Quartararovi se dařilo navyšovat náskok v čele. Šestnáct kol před cílem vedl zhruba o dvě vteřiny. Mir byl druhý a těsně za sebou měl Zarca. Závod skončil pro Bastianiniho. Jezdec, který do Portugalska přijel jako vedoucí muž šampionátu, upadl. Je v pořádku, ale pokud by se závod dojet tak, jak byl v tuhle chvíli rozjetý, o vedení by přišel. O dvě kola později pak upadl také Nakagami, ale je v pořádku a znovu se rozjel.

Úřadující šampion Quartararo pokračoval v navyšování náskoku i v dalších kolech. Mir (zatím) dokázal držet Zarca za sebou na třetím místě. Zarcovi se navíc přibližoval Miller. Deset kol před koncem se Zarco na chvíli ukázal před Mirem, nicméně nepodařilo se mu projet zatáčku ideálním způsobem, takže se musel zařadit zpátky za něj. Tato situace pomohla Millerovi, který se díky tomu ještě více přiblížil provizornímu podiu. V dalším kole už se Zarcovi podařilo Mira předjet. Quartararo už si mezitím stačil vybudovat poměrně dost komfortní náskok – přes pět vteřin. K Zarcovi, Mirovi a Millerovi se začal přibližovat Aleix Espargaro.

Osm kol před koncem upadl Brad Binder. O kolo později se pak Miller pokusil předjet Mira, jenže při tom upadl a vzal s sebou i Mira. Oba odešli po svých. Na třetí místo se tím pádem posunul Aleix Espargaro a na čtvrté Rins. První pětku uzavíral domácí Oliveira. Bagnaia, který startoval až z konce pole a navíc má poraněné rameno, byl v tuto chvíli devátý.

Tři kola před koncem vedl Quartararo o více než 6 sekund před Zarcem. Třetí byl Aleix Espargaro. Následovali Rins a Oliveira. Šesté místo držel Alex Márquez, ale těsně za svými zády už měl svého staršího bratra. O kolo později si pořadí prohodili. Do posledního kola najeli téměř současně a následně se Alex vrátil před Marca.

Quartararo v čele nemusel nijak spěchat, Zarco byl daleko za ním. Quartararo se po několikaměsíčním čekání dočkal výhry. Naposledy zvítězil koncem loňského léta ve Velké Británii. Spolu s Quartararem dnes na podium vystoupil i jeho krajan Johann Zarco, který skončil druhý. Třetí místo vybojoval Španěl Aleix Espargaro. Pod podiem skončil Alex Rins. První pětku uzavřel Miguel Oliveira. Šesté místo nakonec vybojoval Marc Márquez. Na prvních šesti místech se tedy umístili jezdci šesti různých značek v pořadí: Yamaha, Ducati, Aprilia, Suzuki, KTM a Honda.

Alex Márquez, který včera oslavil šestadvacáté narozeniny, se nakonec musel smířit se sedmým místem. Za ním dále dojeli Bagnaia, Pol Espargaro a Viňales.

Do čela šampionátu se nyní dostal Fabio Quartararo, který má stejný počet bodů jako Alex Rins, který je na druhém místě.

GP Portugalska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 20FabioQuartararo Yamaha 165,3 41'39,6110 2 5JohannZarco Ducati 164,9 5,409 3 41AleixEspargaro Aprilia 164,9 6,068 4 42AlexRins Suzuki 164,7 9,633 5 88MiguelOliveira KTM 164,4 13,573 6 93MarcMarquez Honda 164,2 16,163 7 73AlexMarquez Honda 164,2 16,183 8 63FrancescoBagnaia Ducati 164,2 16,511 9 44PolEspargaro Honda 164,2 16,769 10 12MaverickViñales Aprilia 164,1 18,063 11 4AndreaDovizioso Yamaha 163,4 29,029 12 10LucaMarini Ducati 163,4 29,249 13 21FrancoMorbidelli Yamaha 163,1 33,354 14 87RemyGardner KTM 162,7 40,205 15 72MarcoBezzecchi Ducati 162,3 46,052 16 30TakaakiNakagami Honda 162,1 49,569 17 40DarrynBinder Yamaha 162 50,303 Neklasifikováni 49FabioDiGiannatonio Ducati 162,2 21 kol 23EneaBastianini Ducati 163,4 9 kol 36JoanMir Suzuki 164,9 18 kol 43JackMiller Ducati 164,8 18 kol 32LorenzoSavadori Aprilia 161,2 24 kol 33BradBinder KTM 163,9 17 kol 89JorgeMartin Ducati 162,5 4 kola

Foto: Václav Duška Jr.