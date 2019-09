MotoGP: V posledním tréninku se do čela vrátil Márquez

V posledním tréninku královské kubatury v Aragonii se na první pozici vrátil Marc Márquez, který výrazně dominoval prvnímu tréninku. Druhý nejlepší čas čtvrtého tréninku zaznamenal Maverick Viňales. První trojku doplnil Fabio Quartararo.

Alex Rins zajel čtvrtý nejlepší čas. První pětku uzavřel Jack Miller. Následoval Franco Morbidelli. Valentino Rossi obsadil sedmé místo. Andrea Dovizioso je osmý.

Joan Mir to měl ve čtvrtém tréninku s pádem, ale je v pořádku. V tréninku obsadil deváté místo.

Aleix Espargaro zajel čas do elitní desítky. Druhý z bratrů Espargarových – Pol, měl v tréninku velký pád. Polovi se po nehodě nechtělo příliš vstávat. Pád byl evidentně hodně bolestivý. Jezdec byl odnesen na nosítkách a následně zamířil do zdravotního střediska. Zatím není jisté, zda nastoupí do kvalifikace. Postup do druhé části už má zajištěn z volných tréninků.

GP Aragonie - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 336,5 1'48,246 2 Maverick VINALES Yamaha 338,6 1'48,639 0,393 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 330,3 1'48,889 0,643 4 Alex RINS Suzuki 338,6 1'48,953 0,707 5 Jack MILLER Ducati 340,7 1'48,977 0,731 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 331,3 1'49,174 0,928 7 Valentino ROSSI Yamaha 333,4 1'49,240 0,994 8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 344 1'49,266 1,02 9 Joan MIR Suzuki 336,5 1'49,304 1,058 10 Aleix ESPARGARO Aprilia 337,5 1'49,412 1,166 11 Takaaki NAKAGAMI Honda 333,4 1'49,502 1,256 12 Mika KALLIO KTM 338,6 1'49,507 1,261 13 Miguel OLIVEIRA KTM 333,4 1'49,572 1,326 14 Pol ESPARGARO KTM 337,5 1'49,590 1,344 15 Andrea IANNONE Aprilia 332,3 1'49,743 1,497 16 Cal CRUTCHLOW Honda 341,8 1'49,760 1,514 17 Danilo PETRUCCI Ducati 335,4 1'49,918 1,672 18 Hafizh SYAHRIN KTM 334,4 1'50,103 1,857 19 Francesco BAGNAIA Ducati 339,6 1'50,171 1,925 20 Tito RABAT Ducati 339,6 1'50,256 2,01 21 Bradley SMITH Aprilia 332,3 1'50,514 2,268 22 Jorge LORENZO Honda 337,5 1'50,695 2,449 23 Karel ABRAHAM Ducati 335,4 1'50,905 2,659

Foto: Box Repsol