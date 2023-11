MotoGP: V posledním tréninku se nejvíce dařilo Yamahám – Quartararo nejrychlejší

V sobotním volném tréninku si nejlépe vedli jezdci Yamahy. Fabio Quartararo je díky času 1:58,960 na první pozici. Hned za ním skončil jeho týmový kolega Franco Morbidelli se ztrátou 0,025 s. Na třetí místo se zařadil Brad Binder s motocyklem značky KTM.

Alex Márquez, jenž byl nejrychlejším mužem včerejšího dne, tentokrát zajel čtvrtý čas a je prvním z jezdců s Ducati. První pětku uzavírá Johann Zarco. Za Francouzem se seřadili jezdci tovární Ducati – Enea Bastianini a Francesco Bagnaia. Marc Márquez zajel osmý čas. Do desítky se dále vešli i Luca Marini a Jorge Martin. Na zemi skončil Marco Bezzecchi, ale nebylo to nic vážného, sám odjel do boxů.

Alvaro Bautista startující na divokou kartu si oproti včerejšku, kdy byl až dvaadvacátý, polepšil. Posunul se na sedmnácté místo.

GP Malajsie - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Fabio Quartararo Yamaha 1'58,960 2 Franco Morbidelli Yamaha 1'58,985 0,025 3 Brad Binder KTM 1'59,232 0,272 4 Alex Marquez Ducati 1'59,260 0,3 5 Johann Zarco Ducati 1'59,354 0,394 6 Enea Bastianini Ducati 1'59,357 0,397 7 Francesco Bagnaia Ducati 1'59,394 0,434 8 Marc Marquez Honda 1'59,398 0,438 9 Luca Marini Ducati 1'59,501 0,541 10 Jorge Martin Ducati 1'59,517 0,557 11 Pol Espargaro KTM 1'59,558 0,598 12 Aleix Espargaro Aprilia 1'59,615 0,655 13 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59,675 0,715 14 Maverick Viñales Aprilia 1'59,679 0,719 15 Jack Miller KTM 1'59,761 0,801 16 Raul Fernandez Aprilia 1'59,792 0,832 17 Alvaro Bautista Ducati 1'59,835 0,875 18 Marco Bezzecchi Ducati 1'59,917 0,957 19 Joan Mir Honda 2'00,044 1,084 20 Augusto Fernandez KTM 2'00,051 1,091 21 Takaaki Nakagami Honda 2'00,185 1,225 22 Miguel Oliveira Aprilia 2'00,688 1,728 23 Iker Lecuona Honda 2'00,973 2,013

Foto: Yamaha